21 de abril de 2026 - 07:49

Ni blanco ni negro: el tono que empieza a ser tendencia en los looks del otoño 2026

El otoño 2026 deja atrás los extremos y apuesta por un tono versátil que ya domina la moda.

Tendencias
Por Ignacio Alvarado

La moda vuelve a reinventarse y, esta vez, el cambio se siente en la paleta de colores. Durante años, el blanco y el negro fueron los pilares de cualquier outfit, especialmente en temporadas frías. Sin embargo, el otoño 2026 propone una alternativa que equilibra elegancia y modernidad, posicionándose rápidamente entre las principales tendencias.

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El color que comienza a imponerse es el gris topo (también conocido como taupe), un tono intermedio entre el gris y el marrón que aporta calidez sin perder sofisticación. Este matiz se presenta como una opción ideal para quienes buscan salir de los clásicos sin arriesgar demasiado.

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El tono que dominará el otoño 2026

El gris topo se destaca por su versatilidad. Puede verse en tapados largos, pantalones sastreros, sweaters tejidos y accesorios, convirtiéndose en una base perfecta para distintos estilos.

A diferencia del blanco o el negro, este tono genera combinaciones más suaves y equilibradas. Especialistas en moda aseguran que el gris topo permite construir looks elegantes sin caer en contrastes extremos, algo que define muchas de las nuevas tendencias del otoño 2026.

Además, combina fácilmente con colores como beige, marrón, verde oliva o incluso tonos más intensos, lo que amplía las posibilidades a la hora de armar outfits.

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Por qué el blanco y el negro pierden protagonismo

Si bien siguen siendo básicos indispensables, el blanco y el negro empiezan a ceder terreno frente a tonos más cálidos y versátiles. Las nuevas tendencias apuntan a looks que transmitan naturalidad y equilibrio.

El auge de prendas minimalistas hace que el color tenga un rol clave en la construcción del estilo. En este contexto, el gris topo aparece como una alternativa moderna que mantiene la elegancia sin resultar predecible.

Cómo incorporar el color tendencia

Una de las mejores formas de sumar el gris topo es a través de prendas clave como abrigos o pantalones. También puede utilizarse en total looks para lograr una estética sofisticada y actual.

El otoño 2026 confirma que la moda busca nuevos caminos dentro de lo clásico. El avance de tonos como el gris topo demuestra que la elegancia también puede reinventarse sin perder su esencia.

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