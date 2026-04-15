Kioscos y almacenes con ventas en baja y en busca de las nuevas tendencias de consumo

El informe de ventas minoristas de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME) mostró una nueva caída en marzo. En este marco, el rubro alimentos y bebidas registró una baja interanual de 0,9% y una acumulada de 5,1%. En este contexto, kioscos y almacenes no son ajenos a la retracción del consumo en un contexto en que han cambiado los hábitos y tendencias de compra.

La baja del poder adquisitivo ha impactado en todos los segmentos del sector, pero los negocios chicos han logrado un menor impacto en la baja que los supermercados. En este marco, se impone un nuevo jugador como es el comercio electrónico que también crece, pero con volúmenes todavía menores que los que mueve el comercio tradicional. Dos consultoras que analizan consumos han dado cuenta de esta situación.

La consultora NielsenIQ (NIQ) , especialista en inteligencia del consumidor, reveló que en 2025 los hábitos de compra cambiaron; una tendencia que se profundizó en el último bimestre. Así, mientras los supermercados de cadena registraron una caída del 4% en sus ventas, los almacenes crecieron un 8% y los autoservicios independientes un 4% . En la actualidad, este canal concentró el 34% del consumo total.

En tanto, según la misma información, supermercados se llevaron el 31%, Kioscos y Minimercados el 15%, Autoservicios independientes el 14%, Farmacias el 5%. El factor “bolsillo” incidió en el cambio de hábitos, en función de lo consignado por NielsenlQ. “Las personas adquieren lo necesario para el día y hoy son pocos los que pueden hacer una compra mensual”, comentó Fernando Savore, referente de la Federación de Almaceneros .

La relativa disminución de la inflación tampoco incentiva –como hasta hace unos años- las compras modo ahorro con el fin de que el dinero no se desvalorice. En este sentido, la consultora Scentia relevó –entre otros productos- el consumo de bebidas como el vino en donde –en medio de la baja- se registró una mejora en el canal comercial de kioscos y almacenes. “Más allá de la variable precio, se empiezan a priorizar compras de cercanía y en menor volumen antes que las grandes superficies”, subrayaron desde Scentia.

Estrategias de precios y buenas expectativas

Luciano Pugni, dueño de la cadena Yes Kioscos Únicos expresó que en el último trimestre hubo una baja de ventas en torno al 15% con respecto al 2025 –periodo que fue particularmente bueno-. En este contexto, el consumo de bebida fue el que más se cayó, lo que tuvo un impacto importante en el sector dado que se trata de un segmento rentable dentro del negocio general. “En particular y como cadena, nos sostiene que contamos con acuerdos de precios muy buenos con las marcas líderes”, contó Pugni.

Con relación a este punto, Savore comentó que una clave para este rubro ha sido hacer convenios con empresas familiares o pymes. En especial en lo que al rubro de gaseosas respecta ya que las diferencias de precios entre las segundas marcas y las primeras es de más de la mitad. “Una botella de 2,5 litros de marca familiar puede costar $1.400 mientras que una de las otras vale unos $5.000”, ejemplificó Savore. El referente también habló del salto de precios que sufrió la leche, lo que ha impactado en la disminución de ventas.

Ambos empresarios destacaron que kioscos y almacenes tienen a su favor no solo la cercanía sino también la diversidad de servicios. “Somos una alternativa que da soluciones al cliente con variedad de productos y precios competitivos”, señaló Pugni quien tiene expectativas positivas hacia el futuro. “El cliente que hoy nos elige, va a tener mayor poder compra en el futuro al tiempo que apuntamos a conquistar a aquellos que todavía piensan que somos caros, pero que van a optar por nosotros por comodidad, tiempo y buena experiencia”, comentó Pugni.

image Fuente: CAME.

Así como en los kioscos, las dificultades en ventas también las sufrieron los almacenes. En palabras de Savore, enero y febrero fueron meses complicados mientras que marzo tampoco fue sencillo. Se trata de un mes duro ya que por el inicio de clases las familias destinan mayor cantidad de recursos a todo lo que requiere el inicio de clases. “Abril es como la ventana al año nuevo y estamos con todas las expectativas”, dijo el referente de almaceneros quien no olvidó que el “bolsillo del trabajador está muy castigado”.

Tanto Savore como Pugni tienen expectativas positivas con respecto al futuro. En el caso del dueño de la cadena de Kioscos Yes, la baja en la tasa de interés y la reactivación del crédito van a generar un repunte del consumo. “Este año, además, tenemos una estacionalidad que nos favorece y justamente en junio -que suele ser el más duro del año- tenemos el Mundial”, se entusiasmó Pugni.

Desde el punto de vista del referente de Almaceneros, un punto a favor de Kioscos y Almacenes es que en general son estructuras chicas con pocos empleados. Por otra parte, el segmento posee posibilidades de crecimiento si se adapta a los nuevos tiempos. “En los 90 pensábamos que íbamos a desaparecer cuando irrumpieron los supermercados, pero pudimos adaptarnos”, recordó Savore. El comerciante comentó que las modalidades de compras online y los horarios extendidos son oportunidades para el sector.