Ya fueron las botas caña alta: el calzado "retro" que vuelve este otoño y es tendencia absoluta en 2026

La moda siempre encuentra la forma de reinventarse y, esta vez, el cambio llega desde el calzado. Las clásicas botas de caña alta, tendencias durante varias temporadas, empiezan a ceder su lugar frente a una propuesta con fuerte impronta retro. El otoño 2026 marca el regreso de un estilo que mezcla elegancia, comodidad y personalidad.

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Se trata de los mocasines con plataforma , que vuelven con fuerza acompañados de un detalle clave: las medias a la vista. Este combo, inspirado en el estilo preppy, se convierte en una de las grandes tendencias del año, tanto en pasarelas como en el street style.

Los mocasines con plataforma se destacan por su diseño robusto y su capacidad de elevar cualquier look. A diferencia de las botas altas, que suelen generar outfits más estructurados, este calzado aporta frescura y versatilidad.

El uso de medias visibles —blancas, de colores o incluso con texturas— suma un toque distintivo que transforma un outfit simple en una propuesta moderna. Esta combinación logra equilibrar lo clásico con lo contemporáneo, una de las claves de la moda actual.

Además, los mocasines permiten armar looks tanto formales como informales, lo que los convierte en una opción ideal para el día a día durante el otoño 2026 .

Por qué las botas de caña alta pierden protagonismo

Las botas altas dominaron el invierno y el otoño durante años, pero las nuevas tendencias apuntan a estilos más versátiles y menos rígidos. El cambio responde a una búsqueda de comodidad sin perder elegancia.

El estilo preppy, con su aire colegial y sofisticado, aparece como una alternativa fresca que se adapta mejor a distintos contextos. En este escenario, los mocasines con plataforma logran imponerse como una opción más dinámica.

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Cómo usar los mocasines con plataforma

Para incorporar esta tendencia, los especialistas recomiendan combinarlos con faldas, vestidos o pantalones sastreros. Las medias a la vista son clave para completar el look y darle identidad.

El otoño 2026 confirma que la moda vuelve a sus raíces para reinterpretarlas. El regreso de los mocasines con plataforma demuestra que lo retro puede transformarse en la tendencia más actual.