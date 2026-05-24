Tendencias en construcción 2026: sustentabilidad, tecnología y materiales que transforman las obras

La construcción atraviesa una transformación marcada por diferentes prioridades como por ejemplo eficiencia energética, materiales durables y espacios pensados para adaptarse a formas de vida más dinámicas. En 2026, las decisiones ya no pasan solamente por el diseño, sino también por el ahorro a largo plazo, el bajo mantenimiento y la incorporación de soluciones más inteligentes.

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La combinación entre sustentabilidad, tecnología y remodelaciones estratégicas redefine el mercado de la construcción y obliga a empresas, desarrolladores y consumidores a replantear la manera de proyectar obras. Desde herramientas digitales para optimizar procesos hasta materiales que simplifican instalación y mantenimiento, las tendencias muestran un cambio cada vez más visible en todo el sector.

Las decisiones vinculadas a la construcción y remodelación cambiaron de manera notable durante los últimos años. Hoy el consumidor prioriza soluciones que combinen estética, practicidad y buena relación costo-beneficio.

En ese contexto, el CEO de Hipercerámico y presidente de Red Edificar, Diego Pérez Colman, explicó: “ En los últimos años cambió mucho la manera de priorizar las decisiones. Antes la estética tenía un peso muy fuerte; hoy el consumidor busca equilibrio entre diseño, funcionalidad y presupuesto. La gente quiere espacios lindos, pero también materiales durables, fáciles de mantener y que representen una inversión inteligente a largo plazo ”.

Diego Pérez Colman aseguró que los consumidores buscan cada vez más equilibrio entre diseño, funcionalidad y presupuesto al momento de construir o remodelar.

El empresario remarcó además que esta búsqueda atraviesa todos los segmentos del mercado y se refleja en la demanda de productos que permitan sostener una estética moderna sin disparar los costos generales de una obra o remodelación.

Las tendencias que dominan pisos y revestimientos

Las nuevas tendencias en interiores muestran una fuerte inclinación hacia espacios minimalistas, aunque con mayor calidez visual y materiales que generen confort. Los tonos neutros, las texturas suaves y las terminaciones mate aparecen como protagonistas en viviendas y desarrollos modernos.

“La tendencia hacia espacios simples pero cálidos se traduce en materiales más naturales y texturas más suaves. En pisos y revestimientos vemos tonos neutros, maderas claras, acabados mate y superficies que aportan sensación de confort visual. La idea es lograr ambientes minimalistas, pero no fríos”, sostuvo Pérez Colman.

El referente del sector explicó además que esta búsqueda también se refleja en baños y cocinas, donde predominan los materiales que imitan piedra, mármol, cemento y madera, combinados con colores tierras y grises cálidos que aportan mayor sensación de amplitud y luminosidad.

Porcelanatos de gran formato y pisos SPC: por qué siguen creciendo en las obras modernas

Entre los materiales que más terreno ganaron en los últimos años aparecen los porcelanatos de gran formato y los pisos vinílicos SPC. Ambos productos crecieron por su practicidad, facilidad de instalación y capacidad para combinar diseño con soluciones de bajo mantenimiento.

Sobre los porcelanatos, Pérez Colman afirmó: “Los porcelanatos de gran formato ya son una tendencia consolidada. Se valoran mucho por la continuidad visual y la sensación de amplitud que generan. De todos modos, los formatos tradicionales siguen teniendo espacio, especialmente en proyectos más clásicos o donde el presupuesto es más ajustado”.

Respecto a los pisos SPC, explicó que “su crecimiento se explica por varios factores: son resistentes al agua, fáciles de instalar, requieren poco mantenimiento y ofrecen muy buena relación precio-calidad. Además, reproducen muy bien la estética de la madera”. Según detalló, este tipo de materiales es elegido tanto por familias que remodelan sus viviendas como por desarrolladores y oficinas que buscan soluciones modernas y funcionales.

Redes sociales, tendencias internacionales y consumidores más exigentes

El acceso permanente a contenido sobre diseño y construcción modificó la manera en la que las personas toman decisiones vinculadas a obras y remodelaciones. Hoy los consumidores llegan con más información, comparan materiales y buscan alternativas alineadas con tendencias internacionales, aunque adaptadas a las necesidades locales.

“Las redes sociales y las tendencias internacionales influyen muchísimo, sobre todo porque hoy el consumidor tiene acceso constante a inspiración visual. Pero el gusto local sigue siendo importante. En Argentina todavía se busca combinar diseño contemporáneo con materiales cálidos y funcionales”, indicó Pérez Colman.

Tendencias (2) La sustentabilidad, el ahorro energético y la tecnología ganan protagonismo en las nuevas obras y remodelaciones inteligentes. Gentileza

Además, remarcó que actualmente existe un consumidor “mucho más informado y exigente. Llega al local o al proyecto habiendo investigado previamente, comparando materiales, prestaciones y tendencias”, lo que obliga a empresas y profesionales a ofrecer mayor asesoramiento y propuestas más personalizadas.

Tecnología, ahorro de agua y sustentabilidad: las nuevas prioridades en baños y cocinas

La incorporación de tecnología y soluciones sustentables también gana espacio en sanitarios y griferías. El ahorro de agua, la eficiencia y la funcionalidad aparecen hoy como factores centrales dentro de las decisiones de compra, especialmente en proyectos que buscan reducir costos de mantenimiento y consumo.

“Hoy hay un equilibrio entre diseño, sustentabilidad y tecnología. El diseño sigue siendo clave, pero el ahorro de agua ganó mucha relevancia, especialmente en griferías y sanitarios. También crece el interés por tecnologías que mejoran la experiencia de uso, como sistemas de cierre eficiente o griferías más funcionales”, explicó Pérez Colman.

En paralelo, desde Horizonte Desarrolladora destacan que la eficiencia energética ya forma parte de la planificación integral de las obras, incorporando iluminación LED, aislaciones térmicas y herramientas digitales que permiten optimizar tiempos y reducir errores durante la ejecución de proyectos.

Remodelaciones inteligentes y decisiones estratégicas frente al contexto económico

El crecimiento de las remodelaciones y ampliaciones inteligentes aparece como una de las tendencias más fuertes dentro del sector. Familias y empresas optan por actualizar instalaciones eléctricas, sanitarias y estructurales para adaptar espacios existentes a nuevas formas de uso sin necesidad de construir desde cero.

En ese contexto, Pérez Colman aseguró que “en contextos económicos desafiantes, el consumidor no necesariamente resigna diseño, pero sí busca decisiones más inteligentes. Se priorizan materiales versátiles, durables y con buena relación costo-beneficio”. Además, explicó que actualmente conviven distintas necesidades según cada segmento del mercado, desde propuestas orientadas a consumidores medios y altos hasta alternativas más accesibles.

Sobre las tendencias que seguirán creciendo, anticipó que “los materiales sustentables, los espacios integrados y multifuncionales, y la incorporación de tecnología en el hogar” tendrán cada vez más protagonismo. Y agregó un punto clave para el sector: “para que todo se dé en todos los segmentos de mercado debe haber una herramienta fundamental y transversal que es el crédito en todas sus formas y con tasas posibles en un país para todos”.