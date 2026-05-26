26 de mayo de 2026 - 09:22

Ya fueron los tapados negros: el color elegante que dominará el invierno 2026

Los tapados color bordó profundo desplazan al negro clásico y se convierten en la gran tendencia elegante del invierno 2026.

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Por Ignacio Alvarado

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El gran elegido de la temporada es el bordó profundo, un tono elegante y refinado que aparece en tapados largos, abrigos estructurados y prendas de sastrería. Este color logra mantener la sobriedad del negro, pero aporta una presencia visual mucho más moderna y sofisticada dentro de la ropa de temporada.

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La nueva paleta responde a una necesidad de renovar los clásicos sin perder elegancia. Después de años dominados por neutros absolutos, la moda actual empieza a incorporar colores con más personalidad. El bordó se adapta perfectamente a esta transición porque transmite lujo, profundidad y calidez, tres elementos centrales del estilo invernal.

Las principales colecciones internacionales ya muestran tapados largos en tonos vino, cereza oscuro y rojo quemado, combinados con tejidos gruesos y texturas clásicas. Además, este color funciona especialmente bien con gris grafito, beige, azul oscuro y negro, lo que permite incorporarlo fácilmente en looks cotidianos.

Cómo se lleva el nuevo color estrella

La forma más elegante de usar los tapados bordó es combinarlos con prendas simples y tonos neutros. Jeans rectos, pantalones de sastrería relajada, sweaters oversized y botas de cuero aparecen como aliados clave dentro de las nuevas tendencias del invierno.

Otro punto importante es la textura. El bordó gana profundidad en materiales como lana cepillada, paño grueso y cuero mate, reforzando una estética sofisticada sin necesidad de diseños exagerados. La idea ya no es llamar la atención mediante estampados o exceso visual, sino construir looks refinados desde los detalles.

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Así, el invierno 2026 confirma un cambio importante dentro de la moda. Los clásicos tapados negros no desaparecen por completo, pero pierden protagonismo frente a un color elegante que redefine el concepto de sofisticación contemporánea y transforma el guardarropa de temporada.

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