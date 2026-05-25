Fue la estrella de "Los ángeles de Charlie", hoy tiene 80 años y asegura que su secreto de belleza no es el maquillaje ni las dietas

La gala celebrada en el Hotel Plaza de Manhattan se convirtió en el escenario de una revelación inesperada sobre la longevidad. Una figura central de la industria, elogiada por su apariencia a los 80 años, rechazó el crédito del maquillaje para explicar su vitalidad frente a las cámaras en mayo de 2026.

Los asistentes a la gala de primavera destacaron la ausencia de signos de envejecimiento en la protagonista de una producción icónica de los años setenta. Ante las consultas sobre su rutina estética, la actriz descartó las dietas milagrosas y las intervenciones quirúrgicas como los motores de su estado físico actual.

Jaclyn Smith declaró que su "secreto de belleza" no residía en productos cosméticos, sino en "llevar una vida sana y sentirse querida" . La actriz, quien interpretó a Kelly Garrett en " Los ángeles de Charlie" , subrayó que contar con una red familiar sólida fue determinante para mantener su bienestar a lo largo de las décadas. Smith describió su entorno actual como el mejor del mundo, compuesto por un marido, dos hijos y tres nietas.

La estrella se reunió en el evento con su antigua compañera de reparto, Kate Jackson, para conmemorar el 50.º aniversario del estreno de la serie que las catapultó al estrellato mundial en 1976. Mientras Smith atribuyó su brillo a la estabilidad emocional, Jackson compartió una perspectiva distinta sobre su alejamiento deliberado de la presión mediática. Jackson afirmó que prefería la vida en su granja de Virginia a cualquier alfombra roja.

image Así luce Jaclyn Smith a los 80 años.

"Llevar una vida limpia" fue la expresión utilizada por Smith para resumir su trayectoria fuera de las pantallas. A pesar de ser considerada un icono de estilo internacional, confesó que al inicio de su carrera no imaginaba el impacto cultural que generaría su papel junto a Farrah Fawcett y Jackson. La serie cambió la forma en que se percibía a las mujeres en los roles de acción televisivos.

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Jackson admitió que le sorprendía la longevidad del programa, que nunca dejó de emitirse en diversos países tras cinco décadas. Smith fue la única integrante del elenco original que permaneció durante las cinco temporadas completas de la producción. Tras el éxito de la serie, Smith continuó su carrera interpretando papeles destacados como el de Jacqueline Kennedy Onassis en televisión. En 1997, la actriz consolidó su vida personal al casarse con el cirujano Brad Allen.