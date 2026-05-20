Adiós a las zapatillas blancas: el nuevo color de calzado "antimanchas" que ya domina París y Milán

El calzado blanco pasó de ser un básico global a verse como un exceso de repetición, mientras que los tonos metalizados disimulan mejor la suciedad urbana.

Las calles de París y Milán confirmaron un cambio de rumbo definitivo para la moda urbana de 2026. Las zapatillas blancas, que durante años fueron el estándar de versatilidad, están perdiendo su lugar frente a los brillos metalizados y el cuero de estilo vintage, marcando el fin de la neutralidad absoluta en el calzado.

Durante muchísimo tiempo, tener un par de zapatillas blancas era la solución para todo porque funcionaban como un estándar global de estilo. Pero ahora, esa neutralidad empezó a cansar y se ve como un exceso de repetición. En 2026, la gente busca algo con más diseño, textura y colores que rompan con lo que ya se vio mil veces.

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El plateado, el nuevo neutro que domina las calles en 2026 Lo más llamativo de esta nueva tendencia es que los modelos plateados pasaron a ser considerados un "neutro actualizado". Antes el plateado era para algo muy específico, pero ahora se combina con negro, gris, beige y hasta con colores más jugados como el azul royal, el verde intenso o el rojo profundo. La idea es que el calzado sea el punto central del look y que el resto de la ropa se mantenga simple, con cortes clásicos y atemporales.

Además de la estética, hay un tema práctico por el que gana adeptos: las zapatillas totalmente blancas dejan ver la suciedad y las manchas muy rápido. En cambio, los modelos metalizados, el grafito brillante o el cuero en colores medios se bancan mucho mejor el trote diario y disimulan el desgaste del uso intensivo en la ciudad.

image El cuero retro vuelve con fuerza: mocasines y Oxford para el día a día Para los que prefieren algo menos brillante, el cuero retro está pegando la vuelta con fuerza. Los mocasines y los zapatos tipo Oxford ya no son solo para eventos formales. Ahora aparecen en oficinas informales, salidas casuales y viajes, aprovechando que las marcas europeas están haciendo diseños pensados para aguantar largas caminatas y el ritmo vertiginoso de la ciudad. image Esta tendencia recupera colores como el marrón caramelo, el gris "sucio" y el beige oscuro, tonos que soportan bien el uso constante. En las vidrieras de las grandes capitales europeas, el foco está puesto en la calidad de la construcción y en piezas que duren, dejando atrás la idea de que lo básico tiene que ser siempre de color blanco.