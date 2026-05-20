20 de mayo de 2026 - 14:10

Adiós a las zapatillas blancas: el nuevo color de calzado "antimanchas" que ya domina París y Milán

El calzado blanco pasó de ser un básico global a verse como un exceso de repetición, mientras que los tonos metalizados disimulan mejor la suciedad urbana.

Las zapatillas blancas no van más: este nuevo calzado las reemplaza.

Las zapatillas blancas no van más: este nuevo calzado las reemplaza.

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Los Andes | Redacción Estilo
Por Redacción Estilo

Las calles de París y Milán confirmaron un cambio de rumbo definitivo para la moda urbana de 2026. Las zapatillas blancas, que durante años fueron el estándar de versatilidad, están perdiendo su lugar frente a los brillos metalizados y el cuero de estilo vintage, marcando el fin de la neutralidad absoluta en el calzado.

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Durante muchísimo tiempo, tener un par de zapatillas blancas era la solución para todo porque funcionaban como un estándar global de estilo. Pero ahora, esa neutralidad empezó a cansar y se ve como un exceso de repetición. En 2026, la gente busca algo con más diseño, textura y colores que rompan con lo que ya se vio mil veces.

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El plateado, el nuevo neutro que domina las calles en 2026

Lo más llamativo de esta nueva tendencia es que los modelos plateados pasaron a ser considerados un "neutro actualizado". Antes el plateado era para algo muy específico, pero ahora se combina con negro, gris, beige y hasta con colores más jugados como el azul royal, el verde intenso o el rojo profundo. La idea es que el calzado sea el punto central del look y que el resto de la ropa se mantenga simple, con cortes clásicos y atemporales.

Además de la estética, hay un tema práctico por el que gana adeptos: las zapatillas totalmente blancas dejan ver la suciedad y las manchas muy rápido. En cambio, los modelos metalizados, el grafito brillante o el cuero en colores medios se bancan mucho mejor el trote diario y disimulan el desgaste del uso intensivo en la ciudad.

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El cuero retro vuelve con fuerza: mocasines y Oxford para el día a día

Para los que prefieren algo menos brillante, el cuero retro está pegando la vuelta con fuerza. Los mocasines y los zapatos tipo Oxford ya no son solo para eventos formales. Ahora aparecen en oficinas informales, salidas casuales y viajes, aprovechando que las marcas europeas están haciendo diseños pensados para aguantar largas caminatas y el ritmo vertiginoso de la ciudad.

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Esta tendencia recupera colores como el marrón caramelo, el gris "sucio" y el beige oscuro, tonos que soportan bien el uso constante. En las vidrieras de las grandes capitales europeas, el foco está puesto en la calidad de la construcción y en piezas que duren, dejando atrás la idea de que lo básico tiene que ser siempre de color blanco.

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