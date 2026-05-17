17 de mayo de 2026 - 15:38

Sin vinagre ni bicarbonato: cómo se elimina la humedad y el mal olor del interior de las zapatillas

Para combatir los olores de las zapatillas existe un método curioso pero simple que puede ayudar a eliminar bacterias y humedad sin dañarlas.

La humedad se va en pocas horas con este curioso truco.

La humedad se va en pocas horas con este curioso truco.

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Los Andes | Redacción Por Las Redes
Por Redacción Por Las Redes

Con el uso diario, especialmente durante el día o después de largas caminatas, las zapatillas comienzan a acumular humedad y malos olores difíciles de quitar. El problema suele empeorar rápidamente porque el olor se impregna en el interior del calzado y termina permaneciendo incluso después de ventilarlo durante varias horas.

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Frente a eso, siempre se recurre a lavar las plantillas por separado o en algunos casos meterlas al lavarropas, aunque esta solución no siempre resulta conveniente. Algunos materiales pueden desteñirse, deformarse o incluso despegarse debido al agua y al movimiento constante. Sin embargo, existe un método poco conocido que no utiliza vinagre ni bicarbonato y que sorprende por su sencillez.

limpieza de zapatillas
Este truco funciona como una alternativa menos agresiva para ciertos tipos de calzado.

Este truco funciona como una alternativa menos agresiva para ciertos tipos de calzado.

El curioso método del congelador que ayuda a eliminar las bacterias del calzado

Aunque parezca extraño, uno de los trucos más efectivos para combatir el mal olor de las zapatillas consiste en utilizar el congelador. El procedimiento es simple y necesita solamente bolsas herméticas o bolsas para freezer junto con espacio suficiente dentro del congelador doméstico.

  1. La técnica consiste en colocar cada zapatilla dentro de una bolsa bien cerrada para evitar el contacto con alimentos u otros objetos.
  2. Después, el calzado debe permanecer varias horas dentro del congelador, preferentemente durante toda la noche. En casos donde el olor es muy intenso, algunas personas optan por dejarlo hasta 24 horas para potenciar el efecto.

El motivo por el cual este método funciona tiene relación directa con las bacterias

  • Los malos olores suelen originarse cuando la humedad acumulada dentro del zapato crea un ambiente ideal para la proliferación de microorganismos. Esto ocurre especialmente en personas cuyos pies transpiran en exceso durante el día.
  • Las bajas temperaturas ayudan a reducir la presencia de esas bacterias responsables del olor desagradable. Además, el frío contribuye a disminuir la humedad retenida en el interior del calzado, generando una sensación más fresca y seca al volver a utilizar las zapatillas.
  • Muchas veces el problema no aparece únicamente por el uso intenso, sino también por guardar el calzado sin permitir que se seque correctamente. Cuando las zapatillas permanecen húmedas durante horas, las bacterias encuentran el entorno perfecto para multiplicarse rápidamente y generar olores persistentes difíciles de eliminar con métodos tradicionales.
limpieza de zapatillas
La idea prolonga la vida útil del calzado, ya que no necesita de ningún ingrediente adicional.

La idea prolonga la vida útil del calzado, ya que no necesita de ningún ingrediente adicional.

Qué otras medidas ayudan a evitar que las zapatillas vuelvan a tener olor

Uno de los más importantes es dejar secar correctamente las zapatillas después de cada uso, especialmente si estuvieron expuestas al calor o al sudor durante mucho tiempo.

La higiene personal también juega un papel fundamental

Lavarse los pies regularmente y utilizar medias limpias todos los días puede reducir notablemente la aparición de bacterias dentro del calzado. Incluso pequeñas cantidades de humedad acumulada durante jornadas largas pueden terminar generando olor si no existe ventilación adecuada.

En algunos casos, también pueden utilizarse desodorantes específicos para zapatos, diseñados para neutralizar olores y absorber parte de la humedad interna. Estos productos suelen emplearse como complemento cuando las zapatillas se usan intensamente para deporte, caminatas o actividades laborales prolongadas.

Aunque el bicarbonato de sodio continúa siendo una de las alternativas más conocidas debido a su capacidad para absorber humedad y olores, muchas personas comenzaron a probar el método del congelador justamente porque evita colocar productos dentro del calzado y puede actuar directamente sobre las bacterias responsables del problema.

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El congelador puede convertirse en una opción eficaz para el cuidado del calzado. Este método tiene una lógica por su capacidad para combatir bacterias y reducir la humedad acumulada dentro de las zapatillas.

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