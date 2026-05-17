Sin vinagre ni bicarbonato: cómo se elimina la humedad y el mal olor del interior de las zapatillas

Con el uso diario, especialmente durante el día o después de largas caminatas, las zapatillas comienzan a acumular humedad y malos olores difíciles de quitar. El problema suele empeorar rápidamente porque el olor se impregna en el interior del calzado y termina permaneciendo incluso después de ventilarlo durante varias horas.

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Frente a eso, siempre se recurre a lavar las plantillas por separado o en algunos casos meterlas al lavarropas, aunque esta solución no siempre resulta conveniente. Algunos materiales pueden desteñirse, deformarse o incluso despegarse debido al agua y al movimiento constante. Sin embargo, existe un método poco conocido que no utiliza vinagre ni bicarbonato y que sorprende por su sencillez.

Este truco funciona como una alternativa menos agresiva para ciertos tipos de calzado.

Aunque parezca extraño, uno de los trucos más efectivos para combatir el mal olor de las zapatillas consiste en utilizar el congelador. El procedimiento es simple y necesita solamente bolsas herméticas o bolsas para freezer junto con espacio suficiente dentro del congelador doméstico.

La idea prolonga la vida útil del calzado, ya que no necesita de ningún ingrediente adicional.

Qué otras medidas ayudan a evitar que las zapatillas vuelvan a tener olor

Uno de los más importantes es dejar secar correctamente las zapatillas después de cada uso, especialmente si estuvieron expuestas al calor o al sudor durante mucho tiempo.

La higiene personal también juega un papel fundamental

Lavarse los pies regularmente y utilizar medias limpias todos los días puede reducir notablemente la aparición de bacterias dentro del calzado. Incluso pequeñas cantidades de humedad acumulada durante jornadas largas pueden terminar generando olor si no existe ventilación adecuada.

En algunos casos, también pueden utilizarse desodorantes específicos para zapatos, diseñados para neutralizar olores y absorber parte de la humedad interna. Estos productos suelen emplearse como complemento cuando las zapatillas se usan intensamente para deporte, caminatas o actividades laborales prolongadas.

Aunque el bicarbonato de sodio continúa siendo una de las alternativas más conocidas debido a su capacidad para absorber humedad y olores, muchas personas comenzaron a probar el método del congelador justamente porque evita colocar productos dentro del calzado y puede actuar directamente sobre las bacterias responsables del problema.

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El congelador puede convertirse en una opción eficaz para el cuidado del calzado. Este método tiene una lógica por su capacidad para combatir bacterias y reducir la humedad acumulada dentro de las zapatillas.