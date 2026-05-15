Abrir las ventanas a primera hora de la mañana en invierno es un truco eficaz para el cuidado del hogar

Cuando llegan las bajas temperaturas , cerrar completamente las ventanas parece la opción más lógica para conservar el calor dentro del hogar. Sin embargo, especialistas en ventilación y calidad del aire aseguran que existe un hábito simple que puede marcar una gran diferencia durante el invierno : abrir las ventanas apenas comienza el día.

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Aunque parezca contradictorio, ventilar la casa entre cinco y quince minutos por la mañana ayuda a eliminar humedad acumulada, mejorar el aire interior y prevenir problemas frecuentes como moho, malos olores y condensación en vidrios y paredes. Además, esta práctica también puede favorecer el rendimiento de la calefacción y generar un ambiente más saludable.

Durante la noche, el interior del hogar acumula una gran cantidad de humedad . La respiración, las duchas calientes, la cocina y los sistemas de calefacción liberan vapor de agua que queda atrapado dentro de ambientes cerrados, especialmente en casas modernas con buen aislamiento.

Además, los expertos del Grupo Velux señalan que ventilar diariamente disminuye la acumulación de contaminantes presentes en interiores. Productos de limpieza, olores de cocina, polvo y dióxido de carbono generado durante la noche permanecen suspendidos en ambientes cerrados y afectan la calidad del aire.

ventilación del hogar en invierno Es recomendable abrir varias ventanas al mismo tiempo para crear circulación de aire cruzada. WEB

El aire seco facilita la calefacción y mejora el descanso diario

Otro de los beneficios menos conocidos de esta práctica está relacionado con la eficiencia energética. El aire húmedo tarda más en calentarse que el aire seco. Por ese motivo, cuando se elimina la humedad acumulada, el sistema de calefacción puede funcionar de manera más eficiente y alcanzar la temperatura deseada más rápidamente.

Los especialistas explican que esta renovación de aire no implica enfriar completamente la vivienda, ya que unos pocos minutos son suficientes para ventilar sin perder demasiado calor acumulado. La clave es realizar una ventilación intensa y breve , en lugar de dejar una ventana apenas abierta durante horas.

no implica enfriar completamente la vivienda, ya que unos pocos minutos son suficientes para ventilar sin perder demasiado calor acumulado. La clave es realizar una , en lugar de dejar una ventana apenas abierta durante horas. También destacan que respirar aire más limpio al comenzar el día ayuda a mejorar la concentración y la sensación de energía. En dormitorios, esta práctica contribuye a generar un ambiente más saludable para dormir, algo que puede influir positivamente en la calidad del descanso nocturno.

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Ventilar la casa por la mañana es una costumbre simple que requiere pocos minutos, pero puede ayudar a evitar humedad, mejorar el aire interior y optimizar el funcionamiento de la calefacción durante los meses fríos.