13 de mayo de 2026 - 12:51

Quién posee un par de botas viejas, conserva un tesoro: cómo volver a usarlas

En pocos minutos y con solo 2 materiales fáciles de conseguir, podrás darle otra oportunidad a ese calzado que no servía.

Con pocos materiales, podrás hacer este increíble reciclaje.

Por Alejo Zanabria

En plena temporada donde el calzado es protagonista, muchas botas quedan relegadas por el desgaste o la pérdida de color. Sin embargo, existe un método fácil y económico que permite recuperarlas por completo: cambiar su tono con una pintura casera que además ayuda a impermeabilizarlas.

Cómo cambiar el color de unas botas en casa

El proceso, que se volvió viral en Pinterest, no requiere experiencia previa y ofrece resultados sorprendentes incluso sobre cuero o semicuero. El video fue publicado por la creadora de contenido TodoaOjito Deco.

Embed - TUTORIAL de como Renovar y tus BOTAS CUERO, Zapatillas GAMUZA y accesorios de Ecocuero y más...

Este truco DIY permite renovar el calzado sin necesidad de comprar uno nuevo, apostando a una lógica más sustentable y práctica.

Materiales necesarios

  • Pintura acrílica del color elegido.
  • Tridimensional en cristal.
  • Pincel o esponja.

El uso del tridimensional en cristal es clave para este tipo de trabajos, como ya vimos en el artículo para volver a dar vida una campera de ecocuero que se empezó a pelar. La mezcla de acrílico y este tridimensional genera una textura tipo gel que no solo aporta color, sino también un efecto impermeabilizante.

Paso a paso para transformar tus botas

  1. Prepará la mezcla. La fórmula básica es acrílico y tridimensional en cristal en partes iguales hasta lograr una consistencia homogénea. Lo ideal es que sea una textura tipo gel, fácil de aplicar.
  2. Pintá directamente sobre el cuero o semicuero (que esté siempre limpio). Se puede distribuir de manera uniforme con una brochita o un pincel para evitar marcas.
  3. Pintá también la parte interna visible de la bota, esto asegura un cambio total y más prolijo.
  4. Dejar secar por lo menos 1 hora o lo que sea necesario.
  5. Toque final: se pueden lustrar las botas una vez secas para mejorar el acabado y realza el color.

