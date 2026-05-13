Quién posee un par de botas viejas, conserva un tesoro: cómo volver a usarlas

En plena temporada donde el calzado es protagonista, muchas botas quedan relegadas por el desgaste o la pérdida de color. Sin embargo, existe un método fácil y económico que permite recuperarlas por completo: cambiar su tono con una pintura casera que además ayuda a impermeabilizarlas.
El upcycling es una práctica que va más allá del reciclaje tradicional: no solo reutiliza materiales o prendas, sino que los revaloriza, transformándolos en piezas con mayor diseño, funcionalidad o estética.
A diferencia del reciclaje industrial, que suele degradar el material para volver a producirlo, el upcycling trabaja sobre lo existente, interviniendo prendas para darles una nueva vida sin perder su esencia.
Cómo cambiar el color de unas botas en casa
El proceso, que se volvió viral en Pinterest, no requiere experiencia previa y ofrece resultados sorprendentes incluso sobre cuero o semicuero. El video fue publicado por la creadora de contenido TodoaOjito Deco.
Este truco DIY permite renovar el calzado sin necesidad de comprar uno nuevo, apostando a una lógica más sustentable y práctica.
Materiales necesarios
- Pintura acrílica del color elegido.
- Tridimensional en cristal.
- Pincel o esponja.
El uso del tridimensional en cristal es clave para este tipo de trabajos, como ya vimos en el artículo para volver a dar vida una campera de ecocuero que se empezó a pelar. La mezcla de acrílico y este tridimensional genera una textura tipo gel que no solo aporta color, sino también un efecto impermeabilizante.
Con pocos materiales, podrás hacer este increíble reciclaje.
Paso a paso para transformar tus botas
- Prepará la mezcla. La fórmula básica es acrílico y tridimensional en cristal en partes iguales hasta lograr una consistencia homogénea. Lo ideal es que sea una textura tipo gel, fácil de aplicar.
- Pintá directamente sobre el cuero o semicuero (que esté siempre limpio). Se puede distribuir de manera uniforme con una brochita o un pincel para evitar marcas.
- Pintá también la parte interna visible de la bota, esto asegura un cambio total y más prolijo.
- Dejar secar por lo menos 1 hora o lo que sea necesario.
- Toque final: se pueden lustrar las botas una vez secas para mejorar el acabado y realza el color.