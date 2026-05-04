Los potecitos de shampoo usados no los tires, tenés un tesoro en casa: 2 ideas útiles que le dan valor

Los potecitos de shampoo usados suelen terminar en la basura apenas se vacían, pero pueden tener una segunda vida más útil en casa. Con una buena limpieza, cortes simples y pocos materiales, se transforman en organizadores resistentes, lavables y fáciles de adaptar. La ventaja está en el material.
Muchos envases de shampoo son de plástico firme, toleran la humedad y tienen formas cómodas para guardar objetos chicos. Por eso, funcionan bien en baños, lavaderos, escritorios o placares donde siempre quedan cosas sueltas.
Qué materiales necesitás antes de empezar
Para estos proyectos conviene juntar potecitos de shampoo vacíos, tijera fuerte o cúter, marcador, regla, pegamento resistente, lija fina, retazos de tela, pintura acrílica, cinta decorativa y ganchos adhesivos.
El primer paso siempre es el mismo: lavar el envase con agua caliente y detergente, quitar restos de producto y dejarlo secar por completo. Si conserva olor, se puede dejar unas horas con agua y bicarbonato antes de reutilizarlo.
También es importante revisar los bordes. Después de cortar el plástico, puede quedar una zona filosa. Una pasada suave con lija fina evita lastimaduras y mejora la terminación del objeto.
Idea 1: organizador colgante para el baño o la ducha
Esta idea sirve para guardar peines, maquinitas, brochas, cepillos chicos o accesorios que suelen quedar apoyados alrededor de la bacha. El envase se convierte en una especie de canastito vertical.
Materiales necesarios
Un pote de shampoo vacío, tijera o cúter, marcador, lija fina, perforadora o punzón, hilo resistente o gancho adhesivo, y pintura si se quiere decorar.
Paso 1: marcá una línea horizontal en la parte superior del envase, dejando más altura en la parte de atrás. Esa diferencia permite hacer una especie de respaldo para colgarlo.
Paso 2: cortá por la línea marcada con cuidado. La parte delantera debe quedar más baja para que sea fácil sacar y poner objetos, mientras la parte trasera conserva firmeza.
Paso 3: lijá los bordes hasta que queden suaves. Si el plástico es grueso, conviene hacerlo despacio para no deformar el envase ni dejar puntas molestas.
Paso 4: hacé dos agujeros en la parte trasera para pasar un hilo, o pegá directamente el envase sobre un gancho adhesivo. También puede colgarse del barral de la ducha.
Paso 5: decorá con pintura, cinta o tela adhesiva. Para baño, conviene evitar papeles comunes porque la humedad los arruina rápido.
Idea 2: portalápices o guardaobjetos para escritorio
Los potecitos más chicos funcionan muy bien como portalápices, organizadores de clips, broches, cables, pinceles o elementos de costura. La forma curva del envase ayuda a que no se vuelquen fácilmente.
Materiales necesarios
Dos o tres envases vacíos, tijera, lija, pegamento fuerte, cartón firme para la base, pintura acrílica, retazos de tela o hilo sisal.
Paso 1: cortá cada envase a distintas alturas. Uno puede quedar alto para lapiceras, otro más bajo para clips y otro intermedio para tijeras o pinceles.
Paso 2: lijá todos los bordes y probá la estabilidad de cada pieza. Si alguno queda muy liviano, se puede pegar una base de cartón grueso o goma eva.
Paso 3: uní los envases entre sí con pegamento resistente. La idea es formar un pequeño conjunto, no recipientes sueltos que se desordenen sobre la mesa.
Paso 4: pintá todo del mismo color para que parezca una pieza única. Los tonos neutros, blanco, negro, beige o gris, dan una terminación más prolija y menos improvisada.
Paso 5: dejá secar bien antes de usarlo. Si se agregan hilos, telas o etiquetas, conviene pegarlos al final para que no se manchen con la pintura.
El detalle que cambia el resultado
El reciclaje funciona mejor cuando el objeto no parece “rescatado a último momento”. Cortes parejos, bordes lijados y una terminación limpia hacen que el pote deje de verse como envase y pase a funcionar como pieza útil de organización.
También conviene agrupar colores. Varios envases distintos pueden verse desprolijos, pero si se pintan igual o se forran con el mismo material, el resultado queda mucho más armónico.