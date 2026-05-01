El transformador de un aparato viejo no lo tires, tenés un tesoro en casa: las 2 ideas útiles que le dan valor

El transformador de un aparato viejo suele terminar en un cajón o en la basura electrónica. Sin embargo, si está en buen estado y se identifica correctamente su voltaje, puede convertirse en un recurso útil para proyectos simples de reciclaje tecnológico. La clave es no improvisar.

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Un transformador no es un cable cualquiera: trabaja con electricidad, puede calentarse si se usa mal y no debe abrirse si viene dentro de equipos complejos. La regla principal es usar solo fuentes externas o adaptadores identificables, con etiqueta legible.

Los más útiles son los adaptadores externos de routers, parlantes, luces, juguetes o pequeños aparatos. Suelen indicar datos como salida 5V, 9V o 12V , además de la corriente máxima en amperios.

Ese número define para qué puede servir. Un transformador de 12V no debe usarse con un aparato de 5V, porque puede dañarlo. Tampoco conviene exigirle más corriente de la que soporta, ya que puede levantar temperatura y fallar.

Los transformadores internos de microondas, televisores, fuentes grandes o equipos antiguos no son recomendables para usos caseros. Si no hay conocimiento técnico, lo correcto es llevarlos a reciclaje electrónico o consultar con un especialista.

Idea 1: una luz LED de bajo consumo para escritorio o taller

Una de las reutilizaciones más prácticas es armar una luz LED de bajo voltaje. Muchos tramos de tira LED funcionan con 12V, por lo que un transformador compatible puede servir como alimentación.

El valor está en el resultado: una luz auxiliar para una mesa de trabajo, un estante, una biblioteca o una zona de herramientas. Es una mejora simple, económica y útil, siempre que la tira LED coincida con la tensión y el consumo del transformador.

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El error común es conectar “porque encaja”. Antes de usarlo, hay que leer la etiqueta del transformador y la del LED. Si una tira requiere más amperaje del disponible, puede parpadear, apagarse o forzar la fuente.

Idea 2: una mini fuente para probar aparatos chicos

Otra opción útil es reservarlo como fuente de prueba para pequeños ventiladores, motores de juguetes, módulos LED o dispositivos de baja tensión. En un taller casero, tener una fuente 5V, 9V o 12V puede ahorrar tiempo.

La condición es usarlo de forma ordenada: marcarlo con una etiqueta grande, guardar el cable sin peladuras y no mezclar voltajes. Un transformador identificado evita pruebas peligrosas y reduce el riesgo de quemar componentes.

El transformador de un aparato viejo no lo tires, tenés un tesoro en casa las 2 ideas útiles que le dan valor (1)

También puede servir para alimentar pequeños proyectos de electrónica educativa. Pero si hay que cortar, soldar o modificar conectores, conviene tener conocimientos básicos o pedir ayuda. La electricidad de red no admite pruebas a ciegas.

Cuándo no conviene reutilizarlo

Un transformador debe descartarse si tiene olor a quemado, carcasa abierta, cable reseco, enchufe flojo o señales de calentamiento. Esas marcas no son detalles menores: pueden indicar riesgo eléctrico.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos recomienda reciclar o donar electrónicos mediante canales adecuados y retirar baterías cuando corresponda. En el caso de fuentes, cables y transformadores, el reciclaje evita que terminen como basura común.