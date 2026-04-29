No tires las botellas de detergente, son un tesoro para tu casa: dos formas fáciles de reutilizarlas

Las botellas de detergente suelen durar apenas unos días en la cocina, pero el envase queda mucho más tiempo en la casa. A veces se tira sin pensar demasiado. El problema es que se pierde una ventaja: pocas botellas combinan tan bien plástico resistente, cuello angosto, buen agarre y tamaño cómodo.
Y eso no es un detalle menor. Porque justo esa forma, que ya no sirve para el detergente, puede funcionar muy bien en dos rincones donde siempre pasa lo mismo: objetos chicos que se mezclan y bolsas que nunca quedan prolijas. Ahí aparece el reciclaje que sí vale la pena.
Qué tienen estas botellas que las vuelve tan útiles
Antes de cortar o pegar cualquier cosa, conviene mirar el envase con otros ojos. Las botellas de detergente suelen tener tres puntos a favor: son livianas, resisten humedad y se pueden colgar o apoyar sin ocupar demasiado lugar. Además, el plástico aguanta bastante bien el uso diario.
Eso sí: no todas sirven igual. Las mejores para reciclar son las que están enteras, bien limpias y sin olor fuerte. Si el envase quedó deformado por calor o tiene restos pegajosos en el interior, el resultado se arruina rápido. El error más común es empezar a trabajar sin lavarlo bien: después el objeto queda feo aunque la idea sea buena.
Una vez limpio, el envase ya está listo para dos proyectos que sí cambian algo de la casa.
Idea 1: un canasto colgante angosto para esponjas, broches o cepillos
Esta es una de las reutilizaciones más prácticas porque aprovecha justo lo mejor de la botella: su cuerpo vertical y su boca firme. Al cortarla en diagonal, se convierte en un contenedor liviano que queda muy bien en lavadero, bajo mesada o al costado de una pared de cocina.
Funciona especialmente bien para guardar esponjas nuevas, cepillos chicos, broches, guantes o paños doblados. Y tiene una ventaja concreta: al ser angosto, no invade el espacio como una canasta común.
Materiales necesarios
- 1 botella de detergente vacía
- tijera fuerte o cúter
- regla
- marcador
- lija fina
- pintura en aerosol o acrílica, opcional
- cinta al bies, soga fina o ribete, opcional
- gancho adhesivo o tornillo
No tires las botellas de detergente, son un tesoro para tu casa dos formas fáciles de reutilizarlas (1)
Paso a paso
- Lavá bien la botella por dentro y por fuera, y dejala secar por completo.
- Marcá una línea de corte en diagonal, dejando la parte trasera más alta y el frente más bajo para que el contenido se vea.
- Cortá con cuidado siguiendo esa marca.
- Lijá los bordes para que no queden ásperos ni cortantes.
- Si querés que se vea mejor, pintá el exterior en blanco roto, beige, gris topo o verde oliva.
- Rematá el borde con cinta al bies o soga fina si querés un acabado más prolijo.
- Colgala desde el cuello en un gancho adhesivo o con una pequeña soga.
El cambio se nota enseguida: lo que antes estaba suelto o amontonado queda ordenado y a mano.
Idea 2: un porta-bolsas vertical para la cocina o el lavadero
La segunda idea es menos vistosa, pero probablemente una de las más rendidoras. Porque casi todas las casas tienen el mismo problema: bolsas reutilizables o del súper metidas en cualquier cajón, ocupando más espacio del que deberían.
Acá la botella trabaja a favor de un sistema muy simple: el cuerpo guarda y el cuello dosifica. Es decir, se cargan las bolsas por una abertura lateral y se van sacando de a una desde la boca. Cuando queda bien hecho, resuelve un desorden muy concreto sin necesidad de comprar nada.
Materiales necesarios
- 1 botella de detergente vacía
- tijera o cúter
- marcador
- lija fina
- pintura opcional
- gancho adhesivo, tornillo o presilla
No tires las botellas de detergente, son un tesoro para tu casa dos formas fáciles de reutilizarlas (2)
Paso a paso
- Lavá y secá bien el envase.
- Marcá una abertura vertical o rectangular en uno de los laterales. No hace falta que sea enorme: tiene que permitir cargar las bolsas, no vaciar todo.
- Cortá esa ventana con cuidado.
- Lijá los bordes hasta que queden suaves.
- Si querés mejorar la estética, pintalo o forrá una parte con vinilo adhesivo neutro.
- Dobla las bolsas una dentro de otra para que salgan de a una por el cuello.
- Colgalo dentro de una puerta de alacena, en el lavadero o junto al área de reciclaje.
Lo bueno de esta opción es que deja de existir ese bollito de bolsas perdido en un cajón. Todo queda más limpio, más claro y mucho más fácil de usar.