No tires las botellas de detergente, son un tesoro para tu casa: dos formas fáciles de reutilizarlas

Las botellas de detergente suelen durar apenas unos días en la cocina, pero el envase queda mucho más tiempo en la casa . A veces se tira sin pensar demasiado. El problema es que se pierde una ventaja: pocas botellas combinan tan bien plástico resistente, cuello angosto, buen agarre y tamaño cómodo.

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Y eso no es un detalle menor. Porque justo esa forma, que ya no sirve para el detergente, puede funcionar muy bien en dos rincones donde siempre pasa lo mismo: objetos chicos que se mezclan y bolsas que nunca quedan prolijas. Ahí aparece el reciclaje que sí vale la pena.

Antes de cortar o pegar cualquier cosa, conviene mirar el envase con otros ojos. Las botellas de detergente suelen tener tres puntos a favor: son livianas, resisten humedad y se pueden colgar o apoyar sin ocupar demasiado lugar . Además, el plástico aguanta bastante bien el uso diario.

Eso sí: no todas sirven igual. Las mejores para reciclar son las que están enteras, bien limpias y sin olor fuerte . Si el envase quedó deformado por calor o tiene restos pegajosos en el interior, el resultado se arruina rápido. El error más común es empezar a trabajar sin lavarlo bien: después el objeto queda feo aunque la idea sea buena.

Una vez limpio, el envase ya está listo para dos proyectos que sí cambian algo de la casa.

Idea 1: un canasto colgante angosto para esponjas, broches o cepillos

Esta es una de las reutilizaciones más prácticas porque aprovecha justo lo mejor de la botella: su cuerpo vertical y su boca firme. Al cortarla en diagonal, se convierte en un contenedor liviano que queda muy bien en lavadero, bajo mesada o al costado de una pared de cocina.

Funciona especialmente bien para guardar esponjas nuevas, cepillos chicos, broches, guantes o paños doblados. Y tiene una ventaja concreta: al ser angosto, no invade el espacio como una canasta común.

Materiales necesarios

1 botella de detergente vacía

tijera fuerte o cúter

regla

marcador

lija fina

pintura en aerosol o acrílica, opcional

cinta al bies, soga fina o ribete, opcional

gancho adhesivo o tornillo

No tires las botellas de detergente, son un tesoro para tu casa dos formas fáciles de reutilizarlas (1)

Paso a paso

Lavá bien la botella por dentro y por fuera, y dejala secar por completo.

por dentro y por fuera, y dejala secar por completo. Marcá una línea de corte en diagonal , dejando la parte trasera más alta y el frente más bajo para que el contenido se vea.

, dejando la parte trasera más alta y el frente más bajo para que el contenido se vea. Cortá con cuidado siguiendo esa marca.

siguiendo esa marca. Lijá los bordes para que no queden ásperos ni cortantes.

para que no queden ásperos ni cortantes. Si querés que se vea mejor, pintá el exterior en blanco roto, beige, gris topo o verde oliva.

en blanco roto, beige, gris topo o verde oliva. Rematá el borde con cinta al bies o soga fina si querés un acabado más prolijo.

con cinta al bies o soga fina si querés un acabado más prolijo. Colgala desde el cuello en un gancho adhesivo o con una pequeña soga.

El cambio se nota enseguida: lo que antes estaba suelto o amontonado queda ordenado y a mano.

Idea 2: un porta-bolsas vertical para la cocina o el lavadero

La segunda idea es menos vistosa, pero probablemente una de las más rendidoras. Porque casi todas las casas tienen el mismo problema: bolsas reutilizables o del súper metidas en cualquier cajón, ocupando más espacio del que deberían.

Acá la botella trabaja a favor de un sistema muy simple: el cuerpo guarda y el cuello dosifica. Es decir, se cargan las bolsas por una abertura lateral y se van sacando de a una desde la boca. Cuando queda bien hecho, resuelve un desorden muy concreto sin necesidad de comprar nada.

Materiales necesarios

1 botella de detergente vacía

tijera o cúter

marcador

lija fina

pintura opcional

gancho adhesivo, tornillo o presilla

No tires las botellas de detergente, son un tesoro para tu casa dos formas fáciles de reutilizarlas (2)

Paso a paso

Lavá y secá bien el envase .

. Marcá una abertura vertical o rectangular en uno de los laterales. No hace falta que sea enorme: tiene que permitir cargar las bolsas, no vaciar todo.

en uno de los laterales. No hace falta que sea enorme: tiene que permitir cargar las bolsas, no vaciar todo. Cortá esa ventana con cuidado.

con cuidado. Lijá los bordes hasta que queden suaves.

hasta que queden suaves. Si querés mejorar la estética, pintalo o forrá una parte con vinilo adhesivo neutro.

o forrá una parte con vinilo adhesivo neutro. Dobla las bolsas una dentro de otra para que salgan de a una por el cuello.

para que salgan de a una por el cuello. Colgalo dentro de una puerta de alacena, en el lavadero o junto al área de reciclaje.

Lo bueno de esta opción es que deja de existir ese bollito de bolsas perdido en un cajón. Todo queda más limpio, más claro y mucho más fácil de usar.