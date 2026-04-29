29 de abril de 2026 - 13:04

Kim Jong-un confirmó la política que ordena a soldados norcoreanos en Ucrania suicidarse antes de ser capturados

El líder norcoreano calificó la inmolación como un acto de honor nacional, marcando una contradicción con su prohibición interna del suicidio para civiles.

La política de Kim Jong-Un con sus soldados: si son capturados, deben suicidarse.&nbsp;

La política de Kim Jong-Un con sus soldados: si son capturados, deben suicidarse. 

Foto:

Por Cristian Reta

Kim Jong-un rompió el silencio sobre la suerte de sus tropas en el extranjero con una polémica decisión política. Durante la inauguración de un monumento en Pyongyang, el mandatario confirmó que los soldados norcoreanos en Ucrania tienen la orden estricta de suicidarse antes que ser capturados, una política que denomina oficialmente como autodestrucción heroica.

Leé además

si encontras una mandarina con moho en tu casa no la tires, tenes un tesoro

Si encontrás una mandarina con moho en tu casa no la tires, tenés un tesoro

Por Redacción Por Las Redes
asi es el renault 12 version 2027: el clasico automovil que sale a dominar las calles de nuevo

Así es el Renault 12 versión 2027: el clásico automóvil que sale a dominar las calles de nuevo

Por Ignacio Alvarado

El discurso tuvo lugar este martes en un nuevo museo dedicado a los caídos en el conflicto. Kim elogió a quienes "eligieron sin dudar la auto-explosión" para defender el honor del país, calificando estas muertes como actos de valentía necesarios para el socialismo.

El concepto de autodestrucción y la presencia en el frente

Esta revelación oficial coincide con los informes de inteligencia ucraniana y testimonios de soldados capturados que indicaban que las tropas debían morir antes de rendirse. Se estima que al menos 10.000 soldados han sido desplegados desde que Pyongyang firmó un pacto de defensa con Rusia en 2024.

image

La política de "autodestrucción" contrasta fuertemente con la ley interna de Corea del Norte. Hace apenas tres años, Kim Jong-un emitió una orden secreta prohibiendo el suicidio entre los civiles, calificándolo como un "acto de traición contra el socialismo" debido al aumento de casos por la crisis económica.

Mientras que el ciudadano común es castigado simbólicamente por quitarse la vida, el soldado en el frente es convertido en mártir nacional. El régimen busca evitar que sus militares revelen secretos de estado o sean utilizados como propaganda por el bando enemigo en caso de ser interrogados.

Equipamiento militar y escalada del conflicto internacional

Además del envío de tropas, Corea del Norte ha intensificado el suministro de armamento a Moscú. Se han detectado miles de contenedores con armas y pruebas recientes de misiles balísticos Hwasong-11 que habrían sido utilizados en ataques contra objetivos ucranianos en los últimos meses.

image

La participación activa de Pyongyang no solo aporta armamento, sino que le otorga a su ejército experiencia de combate real. Para Kim Jong-un, el sacrificio de miles de sus hombres es una inversión para modernizar sus capacidades tácticas, siempre bajo la consigna de que la captura no es una opción permitida.

El conflicto en Ucrania se ha vuelto así un terreno de prueba donde la vida del soldado norcoreano está subordinada a la protección del honor estatal. Con la inauguración de este monumento, el régimen deja claro que el suicidio en combate es la única salida honorable frente a la derrota.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cambiar la mirada, de residuo a recurso, es el primer paso para aprovechar lo que ya está en casa.

Si tenés sillas antiguas de madera en casa, tenés un tesoro: las 2 ideas útiles que le dan valor

Por Lucas Vasquez
La vida política de Luis Brandoni.

La vida política de Luis Brandoni: persecución, exilio, secuestro y una carrera que llegó hasta el Congreso

Simulación muestra cómo quedaría Viña del Mar tras un tsunami

Tsunami en Chile: video simula los terribles efectos sobre Viña del Mar y el poco tiempo para evacuar

Por Redacción Mundo
Tras siete años, American Airlines retoma los vuelos directos entre Caracas y Miami. 

Tras siete años, American Airlines retoma los vuelos directos entre Caracas y Miami

Por Redacción Mundo