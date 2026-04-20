La vida política de Luis Brandoni: persecución, exilio, secuestro y una carrera que llegó hasta el Congreso

La figura de Luis Brandoni , fallecido este lunes a los 86 años, no solo dejó huella en el cine y el teatro, sino también en la política argentina , donde desarrolló una extensa trayectoria que incluyó militancia sindical, participación en la Unión Cívica Radical y un paso por el Congreso como diputado nacional.

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Su involucramiento comenzó en el ámbito gremial, cuando asumió la secretaría general de la Asociación Argentina de Actores entre 1974 y 1983, en un contexto atravesado por la violencia política y la posterior dictadura. Por su esto, fue incluido en listas negras de los servicios de inteligencia y sufrió persecuciones.

Entre 1974 y 1975, Brandoni estuvo exiliado en México luego de recibir constantes amenazas de parte de la organización paraestatal “Triple A”, un instrumento de represión “anti subversiva” que respondía al entonces ministro de Bienestar Social José López Rega, mano derecha de Isabel Perón.

En julio de 1975, retornó al país y retomó la militancia en la Asociación Argentina de Actores, que fue el único sindicato no intervenido por la dictadura militar, condición que le permitió desarrollar simultáneamente su rol gremial en paralelo al trabajo como actor.

En julio de 1976, a la salida de una función teatral en el Teatro Lavalle, fue interceptado y secuestrado junto a su esposa Marta Bianchi por un grupo de tareas del régimen militar, y sometido a torturas en el centro clandestino de detención de Automotores Orletti.

Militante en la Unión Cívica Radical

A comienzos de la década del 80, Brandoni comenzaba su militancia en la Unión Cívica Radical, siempre cerca del ascendente dirigente Raúl Alfonsín, uno de los líderes radicales que empujaban en aquella época el proceso de recuperación democrática.

Durante la campaña presidencial del oriundo de Chascomús, el actor se convirtió en un estrecho colaborador y fue artífice del armado de la plataforma cultural de la UCR.

Con el retorno de la democracia y la asunción presidencial de Alfonsín, Brandoni fue designado asesor ad honorem de cultura, aunque su participación política bajó en intensidad ya que en esa época hiló varios éxitos cinematográficos y televisivos que le dieron reconocimiento público y lo consagraron como actor.

Unión Cívica Radical - Luis Brandoni Comenzó siendo militante en la Unión Cívica Radical, siempre cerca del dirigente Raúl Alfonsín. Gentileza

Al margen de su actividad artística, mantuvo una militancia intermitente dentro del radicalismo y en los años 90 fue parte de la resistencia activa al Gobierno de Carlos Menem.

En noviembre de 1996 se produjo su vuelta a la secretaría general de la Asociación Argentina de Actores, que fue el paso previo y trampolín para el salto posterior a la política partidaria institucional.

En 1997, fue candidato a diputado nacional en la lista de la Alianza (entre la UCR y el Frepaso) que encabezó Graciela Fernández Meijide en la provincia de Buenos Aires.

Tras resultar electo, renunció a su cargo sindical, y se comprometió de lleno con la política legislativa, como integrante de la UCR dentro de la Alianza.

Como legislador nacional, fue presidente de la comisión de Cultura e intervino activamente en la aprobación de la ley que instauró un Régimen de Mecenazgo y de la media sanción de la reforma a la Ley de Actividad Teatral.

En el 2001 también se aprobaron las medias sanciones de la ley de Subtitulado Opcional, que fue pionera en materia de inclusión con la incorporación del sistema de “closed caption”, y una iniciativa para combatir la piratería de señales.

Su paso por el Congreso estuvo condicionado por las tensiones políticas que caracterizaron la época: el ocaso del modelo menemista y la decepción que generó el Gobierno de Fernando de La Rúa, que dio origen a la última mega crisis que atravesó el país.

Últimos años: fracaso tras fracaso

Con la caída del Gobierno de la Alianza, Brandoni no tiró la toalla y siguió ligado a la vida partidaria: en 2005 se postuló como candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, pero no le alcanzaron los votos.

En 2007 fue candidato a vicegobernador bonaerense en la fórmula que encabezó Ricardo Alfonsín: aquella aventura electoral de la UCR fue un fracaso absoluto, obteniendo apenas cinco puntos en la elección que ganó Daniel Scioli del Frente para la Victoria.

En la última década, Brandoni se recostó en el ala del radicalismo que se alió al PRO en Cambiemos y a Juntos por el Cambio.

Luis Brandoni - Mauricio Macri Luis Brandoni supo tener una gran relación con Mauricio Macri. Gentileza

En el 2021, fue precandidato a diputado nacional en una de las tres listas de Juntos por el Cambio, con resultado adverso, ya que no pudo siquiera obtener el mínimo de votos necesarios para integrar la nómina definitiva que compitió en la elección general.

Su última participación política fue en 2023, cuando fue elegido diputado del Parlasur de Juntos por el Cambio, función ad honorem que representó hasta el último día de su vida.