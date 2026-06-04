El Gobierno cruzó a los gremios universitarios por el paro: "Acatamiento dispar"

La Federación de Docentes de las Universidades ( FEDUN ) aseguró que la segunda jornada del paro nacional de 48 horas convocado para esta semana registró un acatamiento "casi total" en las universidades públicas de todo el país. Pero el Gobierno desestimó esa afirmación.

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Para fuentes libertarias en contacto con Agencia Noticias Argentinas, el acatamiento de la nueva huelga en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario “fue muy dispar” e ignoraron el comunicado que publicó en la tarde del jueves el gremio que está afiliado a la CGT.

El oficialismo sigue firme en una teoría: que los sindicalistas, más temprano que tarde, firmarán las propuestas salariales de la gestión Javier Milei. “No les queda otra” , se entusiasman en el ministerio de Capital Humano, con la esperanza de que el conflicto se clausure en el corto plazo y se pueda avanzar hacia una nueva ley para fondear las casas de estudio. Todavía, ese texto no tiene avances concretos.

En relación al paro de FEDUN, se llevaron a cabo dos jornadas, el miércoles y el jueves, que incluyeron clases públicas y diversas actividades de visibilización en reclamo de una urgente convocatoria a paritarias y una recomposición salarial para el sector.

Desde el ámbito sindical cuestionaron que, tras la última Marcha Federal Universitaria, no hubo nuevas convocatorias formales a la negociación paritaria , situación que, según sostienen, profundiza el deterioro del poder adquisitivo de los docentes y agrava la crisis que atraviesa el sistema universitario público.

La federación reclama además el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y la apertura inmediata de una mesa de negociación que permita discutir mecanismos para recuperar los ingresos perdidos durante los últimos años.

Según un informe elaborado por el colectivo sindical junto al Centro de Investigación e Innovación para el Trabajo (CIICTI), los salarios de los trabajadores universitarios acumulan 18 meses consecutivos de caída real. El estudio sostiene que sería necesaria una recomposición del 52,1% para recuperar el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023.

En ese marco, el secretario general de la organización, Daniel Ricci, reclamó al Ejecutivo nacional que convoque de manera urgente a paritarias. "El Gobierno tiene que convocar ya a paritarias y cumplir con la Ley. Necesitamos discutir en ese ámbito cómo recomponemos el salario que perdimos desde que Milei es presidente", afirmó.

Desde la federación ratificaron además la continuidad del plan de lucha y anticiparon que seguirán coordinando acciones con otros sectores afectados por las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional.