"Error de tipeo": el Gobierno tuvo que corregir los fondos para la obra de la Ruta 143

El gobierno de Alfredo Cornejo anunció la corrección de un error detectado en la distribución presupuestaria de una de las obras viales más importantes que actualmente se ejecutan en Mendoza: la refuncionalización de la Ruta Nacional 143 , en el tramo que une Pareditas con San Rafael.

La modificación fue oficializada mediante el Decreto 1027, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y apunta a rectificar un error material de tipeo contenido en una norma anterior vinculada con la adjudicación de los trabajos.

Según se explica en el texto oficial, los montos correspondientes a las partidas de Variaciones de Precios y Gastos Generales de Obra para el ejercicio 2026 fueron consignados de manera incorrecta y debían ser corregidos.

La obra había sido adjudicada a las firmas Black Shadow S.A.-Constructora Horizonte S.A. UTE para la Sección 1, José Cartellone Construcciones Civiles S.A. para la Sección 2 y Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. (CEOSA) para la Sección 3.

De acuerdo con el decreto, el error se limitaba exclusivamente a la redistribución presupuestaria prevista para 2026. En ese ejercicio, el monto correspondiente a Variaciones de Precios quedó fijado en $6.311.460.555,52 , mientras que los Gastos Generales de Obra fueron establecidos en $6.889.214,88. Ambos valores habían sido intercambiados en la redacción original del Decreto 219/2026.

Además, para 2026 se prevé una inversión de $35.588.917.439,60 en concepto de obra básica, lo que lleva el subtotal presupuestado para ese año a $41.907.267.210.

La obra ya está en marcha

Mientras el Gobierno provincial ajusta aspectos administrativos y presupuestarios del proyecto, los trabajos sobre la Ruta Nacional 143 avanzan desde principios de abril en distintos sectores del corredor vial.

Uno de los principales frentes de obra se encuentra en la denominada Sección 3, a cargo de CEOSA, donde comenzaron las tareas de construcción de base estabilizada. Los trabajos se desarrollan en la intersección de las rutas nacionales 143 y 40, en Pareditas, y avanzan en dirección hacia el sur mendocino.

Debido al movimiento de maquinaria y operarios, el tránsito en la zona funciona con desvíos parciales y circulación alternada entre la calzada y la banquina, bajo supervisión de personal vial.

Ruta 143 obras 1

En paralelo, la Dirección Provincial de Vialidad mantiene activos los trabajos correspondientes a la Sección 1, que conecta San Rafael con Pareditas.

Allí se ejecutan obras de ensanche y pavimentación en el Acceso Oeste sanrafaelino, lo que obliga a realizar cortes totales de circulación entre las calles El Toledano y 20 de Junio, de 8 a 18 horas.

Como consecuencia, los vehículos que se dirigen hacia el centro de San Rafael deben utilizar desvíos por Las Vírgenes y Rawson, mientras que quienes circulan hacia el oeste son redireccionados por avenida Sarmiento.

El transporte de carga cuenta con señalización específica para garantizar una circulación segura.

A su vez, en la Sección 2, la empresa José Cartellone Construcciones Civiles SA lleva adelante trabajos de nivelación y compactación de banquinas en las inmediaciones de la intersección con la Ruta Provincial 150.

En este tramo se aplica un esquema de tránsito asistido mediante reducción de calzada a la altura del kilómetro 534, con restricciones únicamente durante el horario laboral y liberación total de la circulación durante la noche.

Una inversión superior a los $62.800 millones

La planificación financiera de la obra contempla partidas distribuidas entre los ejercicios 2025, 2026 y 2027. Para 2025 se asignaron $5.110.785,12 en concepto de gastos generales de obra.

En tanto, para 2027 se proyecta una inversión de $16.815.435.861,20 en obra básica y otros $4.140.331.405,62 destinados a variaciones de precios, totalizando $20.955.767.266,82 para ese período.

De esta manera, el monto total previsto para la ejecución de la refuncionalización de la Ruta Nacional 143 asciende a $62.868.145.261,94.

La rectificación no altera la adjudicación

Desde el Ejecutivo provincial aclararon que la corrección no implica modificaciones de fondo sobre la adjudicación ni sobre la ejecución de los trabajos. El decreto establece expresamente que la rectificación no modifica en lo sustancial lo resuelto por la norma original, por lo que se mantienen vigentes todos los términos aprobados previamente.

La medida lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo y de los ministros Natalio Mema (Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial) y Víctor Fayad (Hacienda y Finanzas).

El decreto