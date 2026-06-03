3 de junio de 2026 - 21:13

Tensión en los Premios Sur 2026: abucheos durante el homenaje a Luis Brandoni por un discurso de Cohn y Duprat

El reconocimiento a Luis Brandoni, quien murió el pasado 20 de abril, provocó reacciones encontradas entre los asistentes.

Gastón Duprat y Mariano Cohn, los cerebros detrás de los personajes encarnados por Guillermo Francella

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Por Redacción Espectáculos

La vigésima edición de los Premios Sur dejó uno de los momentos más comentados de la noche cuando un homenaje al fallecido Luis Brandoni derivó en una situación de tensión dentro del Teatro Presidente Alvear. El reconocimiento a Luis Brandoni, quien murió el pasado 20 de abril y fue una de las figuras más influyentes de la actuación argentina, provocó reacciones encontradas entre los asistentes luego de las palabras pronunciadas por los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat, los últimos realizadores que trabajaron junto al actor.

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La ceremonia organizada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina reunió a las principales figuras del cine nacional para reconocer las mejores producciones del último año, pero también estuvo atravesada por debates sobre la actualidad de la industria audiovisual y el financiamiento estatal para la cultura.

Una noche de homenajes y reconocimientos

La ceremonia también incluyó distinciones honoríficas para importantes referentes de la cultura nacional. Entre los homenajeados estuvieron la directora Lucrecia Martel, la actriz Cecilia Roth y el productor Luis Alberto Scalella, quienes recibieron reconocimientos por sus trayectorias y aportes al cine argentino.

La televisión y el homenaje a Luis Brandoni y sus películas.
La televisión y el homenaje a Luis Brandoni y sus películas.

La televisión y el homenaje a Luis Brandoni y sus películas.

Uno de los momentos más emotivos de la gala estaba reservado para recordar a Brandoni. La ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, fue la encargada de presentar el segmento especial mediante un recorrido audiovisual por algunas de las producciones más destacadas de la carrera del actor.

El discurso que generó malestar en la sala

Lo que comenzó como un homenaje terminó convirtiéndose en uno de los episodios más tensos de la ceremonia. En una noche donde varios artistas y representantes de la industria manifestaron críticas al desfinanciamiento del sector cultural, los directores expresaron una posición diferente a la predominante entre los presentes.

Durante su intervención, señalaron que no compartían algunas de las posturas impulsadas por la Academia y afirmaron que esa diferencia ya había sido comunicada previamente a la institución.

Luis Brandoni
Luis Brandoni tendrá un homenaje a dos semanas de su fallecimiento.

Luis Brandoni tendrá un homenaje a dos semanas de su fallecimiento.

Silbidos y abucheos durante el recuerdo a Brandoni

La situación escaló cuando Cohn y Duprat recordaron distintos momentos de la vida y la carrera de Brandoni, incluyendo referencias a su relación con distintos gobiernos y a las posiciones políticas que sostuvo a lo largo de los años.

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