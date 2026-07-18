La tensión mundial nuevamente en la zona de Irán

El conflicto bélico de Oriente Medio potenciado hace varios meses por las acciones contra Irán parece no tener fin en virtud del fracaso de toda negociación de partes.

La reanudación reciente de las hostilidades vuelve a instalar al mundo frente a uno de los escenarios más delicados de los últimos años. El fracaso de la tregua provisional, la intensificación de los ataques militares y la creciente disputa por el control del estrecho de Ormuz se convierten en una amenaza concreta para la estabilidad internacional y la economía global.

Los bombardeos estadounidenses sobre objetivos militares iraníes, seguidos por la respuesta de Teherán mediante ataques contra instalaciones norteamericanas emplazadas en Baréin y Kuwait, confirman que el conflicto ha ingresado en una fase de mayor peligrosidad .

Aunque las autoridades de Washington aceptaron mantener abiertos los contactos diplomáticos solicitados por Irán, la continuidad de las operaciones militares revela una contradicción que resulta inquietante: se negocia mientras se combate, con la expectativa de llegar a una mesa de diálogo desde posiciones de mayor fortaleza.

La historia demuestra, sin embargo, que esta modalidad de presión suele derivar en situaciones difíciles de controlar. Cada ofensiva incrementa el riesgo de errores de cálculo, de respuestas desproporcionadas y de la incorporación de nuevos protagonistas a un conflicto que ya involucra intereses estratégicos de toda la región.

Especial preocupación merece la situación del estrecho de Ormuz, uno de los puntos neurálgicos del comercio mundial. Por ese corredor marítimo circula una parte sustancial del petróleo y del gas natural licuado que abastecen a las principales economías del planeta. La decisión iraní de establecer un mayor control sobre la navegación y los ataques registrados contra embarcaciones comerciales ya provocaron modificaciones en las rutas marítimas y renovaron la incertidumbre sobre el abastecimiento energético.

Los mercados reaccionan con rapidez ante cualquier amenaza sobre ese paso estratégico, trasladando la inestabilidad a los precios internacionales y afectando el normal desenvolvimiento de la actividad económica.

Las consecuencias de este conflicto no se limitan a Oriente Medio. En un mundo profundamente interdependiente, cualquier alteración en el suministro energético repercute sobre la inflación, los costos de producción, el transporte y el comercio internacional. Países alejados del escenario bélico también terminan padeciendo sus efectos en lo económico.

Por esa razón, la comunidad internacional se ven en la obligación de redoblar los esfuerzos orientados a restablecer un proceso de negociación serio y duradero. Ninguna victoria militar compensará los enormes costos humanos, políticos y económicos que implicaría una guerra regional. La diplomacia continúa siendo el único camino capaz de ofrecer una solución estable.

La paz constituye un bien demasiado valioso para quedar subordinado a estrategias de presión que alimentan la violencia y multiplican los riesgos. Evitar que la crisis derive en un conflicto de mayor magnitud es hoy una responsabilidad compartida por todas las naciones comprometidas con la seguridad y la convivencia internacional.