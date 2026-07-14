Donald Trump advirtió que EE.UU. atacará centrales eléctricas y puentes de Irán si no negocia

Trump aseguró que los próximos objetivos serán las centrales eléctricas y los puentes iraníes, al tiempo que sostuvo que la ofensiva continuará hasta alcanzar un acuerdo.

Trump amenazó con ampliar los ataques contra Irán y apuntó a centrales eléctricas y puentes.

Las declaraciones de Donald Trump se producen en un contexto de fuerte recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán, luego de la reanudación de las hostilidades tras el colapso de la tregua alcanzada semanas atrás.

El mandatario confirmó que la ofensiva militar continuará y advirtió que, si Teherán no regresa a la mesa de negociaciones, la próxima etapa incluirá ataques contra centrales eléctricas, puentes y otra infraestructura estratégica. "La próxima semana se pondrá realmente mal para ellos porque será el turno de las centrales eléctricas", señaló Trump en una entrevista con la cadena Fox News.

Y agregó: "Vamos a eliminar todas sus centrales eléctricas. Vamos a eliminar todos sus puentes a menos que se sienten a negociar".

"We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after, and then next week it gets really bad for them."



Speaking with FOX News' @TreyYingst, President Trump warned that Iran's energy… pic.twitter.com/ieHMeZ76oC — Fox News (@FoxNews) July 14, 2026 En paralelo, la tensión también se trasladó al estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el transporte mundial de petróleo y gas. Estados Unidos reforzó su presencia militar en la zona, mientras que Irán respondió con nuevas acciones militares y ambos países intercambiaron acusaciones por la escalada del conflicto.

La amenaza de ampliar los bombardeos sobre infraestructura crítica despertó preocupación internacional por el posible impacto humanitario y económico. Diversos analistas advierten que un ataque contra instalaciones energéticas podría profundizar la crisis regional, afectar el suministro de energía y generar nuevas subas en los precios internacionales del petróleo.