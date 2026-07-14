Terremotos en Venezuela: la cifra de fallecidos asciende a 4.700 en medio de una ola de ayuda internacional

El número de víctimas mortales por los devastadores terremotos del 24 de junio en Venezuela se elevó a 4.734 , según las cifras oficiales difundidas este martes, mientras que 20.903 personas permanecen sin viviendas, según el último informe del Gobierno venezolano.

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El encargado de difundir el número de víctimas fue el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, publicó el parte oficial sobre las cifras dejadas tras los sismos. Portavoces gubernamentales aseguraron que los planes de contingencia han asistido a 128.324 familias y prestado atención médica a 33.652 pacientes.

Por otro lado, la plataforma en línea Desaparecidos Terremoto Venezuela indica que todavía 29.872 personas siguen sin estar localizadas.

El hospital de campaña dispuesto por España para atender a los heridos en el doble terremoto en Venezuela atendió a 1.805 pacientes en un total de 2.194 consultas médicas en sus primeros 12 días de funcionamiento en Caracas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores informó que el primer grupo de voluntarios de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) fue relevado por un nuevo equipo que permitirá mantener operativa la capacidad sanitaria desplegada en Venezuela durante al menos dos semanas más.

Crece el número de víctimas por los terremotos en Venezuela. Xinhua

La instalación del hospital de campaña en el Parque Miranda de la capital venezolana permitió que quienes no solo las víctimas directas del terremoto que perdieron sus viviendas y que se están alojando en refugios acudan en colectivos a ser tratadas, sino también la población general, que sufre la saturación de los hospitales de la capital.

Corea del Sur anuncia ayuda de 3,5 millones de dólares

Corea del Sur anunció una ayuda humanitaria adicional por valor de 3,5 millones de dólares a Venezuela, para apoyar las labores de reconstrucción de las zonas afectadas por el doble terremoto que golpeó al país el pasado mes, así como 30 toneladas de refugios temporales, reportó el diario El Nacional.

Del total, 3 millones de dólares se aportarán a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para financiar la retirada de escombros en las comunidades más afectadas, según informó el Ministerio de Exteriores surcoreano.

Además, a petición del Gobierno venezolano, Seúl también enviará 30 toneladas de refugios temporales que incluyen tiendas de campaña valoradas en unos 500.000 dólares para ayudar a familias desplazadas, y así intentar recuperar la normalidad lo antes posible.

Embajador de Suiza en Venezuela aseguró que su país participará en la reconstrucción

El embajador de Suiza en Venezuela, Gilles Roduit, resaltó que tanto el gobierno suizo como el sector privado de ese país han mostrado su interés en seguir ayudando a Venezuela en cuanto a la emergencia ocasionada por los terremotos.

El diplomático explicó que las empresas suizas en Venezuela y la comunidad de ese país también han expresado su disposición para apoyar a través de fondos económicos y técnicas de construcción sostenibles.

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Al respecto, Roduit recordó que varios lugares de Suiza se encuentran en una zona sísmica activa. “Tenemos un conocimiento también en eso que podemos ofrecer en diálogo con las autoridades venezolanas”, aseguró el diplomático.

Registran más de 1.200 réplicas menores tras el doble terremoto

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) contabilizó un total de 1.254 eventos sísmicos tras mantener un despliegue de monitoreo técnico ininterrumpido durante los últimos 18 días.

Este seguimiento se activó el pasado 24 de junio, con el fin de evaluar detalladamente el comportamiento de las placas tectónicas tras la contingencia natural registrada en esa fecha.

El monitoreo en tiempo real permitió registrar geolocalizadamente cada movimiento para mantener actualizadas las alertas de prevención. Las autoridades técnicas detallaron que el mapa de sismicidad acumulada de Funvisis refleja una concentración de eventos menores en su escala de intensidad.

En ese sentido, se especificó que la gran mayoría de estos movimientos registrados presentó magnitudes inferiores a 4,0, lo que representa un comportamiento regular en la liberación de energía residual en las zonas afectadas bajo estricta vigilancia institucional.