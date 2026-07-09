Venezuela reclama al rey Carlos III el oro retenido en Londres tras el doble terremoto

La presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó al rey Carlos III que intervenga para “liberar las reservas de oro venezolanas” retenidas en el Banco de Inglaterra. Según explicó en la carta, esos fondos permitirían afrontar los costos de reconstrucción tras los terremotos que golpearon al país.
Además del reclamo por las 31 toneladas de oro depositadas en Londres, Rodríguez confirmó que habló con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, para pedir la liberación de recursos venezolanos bloqueados en ese organismo.
“Ese oro es de nuestro pueblo y debe estar para atender las consecuencias terribles, trágicas de este doble terremoto”, dijo Rodríguez en una transmisión del canal estatal VTV. “Venezuela tiene recursos con qué recuperarse, con qué levantarse”, agregó la líder venezolana tras la detención de Nicolás Maduro.
“Tenemos los recursos bloqueados”, afirmó Rodríguez
El país reclama desde hace años el acceso a los lingotes depositados en el Banco inglés, donde la justicia local le negó el acceso a Caracas al no reconocer a Nicolás Maduro como presidente. Además, Venezuela tiene en el FMI 3.568 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) (US$ 5.100 millones).
“Desde acá, voy a reiterar un llamado que no hemos cesado: cese a las sanciones y al bloqueo contra Venezuela. Nuestro país tiene recursos bloqueados en el mundo con los cuales atender este proceso de reconstrucción y de recuperación”, dijo Rodríguez.
Las cifras oficiales actualizadas hasta el miércoles reportan que los terremotos dejaron 3.811 muertos, más de 16.000 heridos y casi 18.000 personas sin hogar. El Gobierno no ha difundido un número aproximado de desaparecidos.