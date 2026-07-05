Sube a 3.342 la cifra de víctimas fatales por los terremotos en Venezuela

El Gobierno de Venezuela informó este domingo un nuevo balance oficial sobre las consecuencias del doble terremoto ocurrido el 24 de junio , que elevó a 3.342 la cifra de personas fallecidas y a 16.740 el número de heridos.

El gobierno de Venezuela elevó la cifra de muertos a casi 3.000 tras los terremotos

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De acuerdo con el parte difundido por las autoridades, 6.462 personas fueron rescatadas desde el inicio de la emergencia y 86.794 familias recibieron asistencia . Además, 17.345 personas permanecen sin vivienda , mientras continúan habilitados 79 campamentos transitorios para alojar a los damnificados.

El informe oficial señala que 856 edificios resultaron afectados , de los cuales 190 colapsaron como consecuencia de los movimientos sísmicos.

En las tareas de respuesta participan 4.088 rescatistas internacionales , 29.567 efectivos desplegados y 27.482 voluntarios , en un operativo que continúa activo mientras avanzan las tareas de búsqueda, asistencia y reconstrucción.

#IMPACTANTE El edificio Los Molinos , Urb. Caribe, La Guaira, en el momento de su caida; camara de seguridad de la casa de un vecino. #Venezuela #TerremotoVE pic.twitter.com/TVWOexsN8Q

Las autoridades también informaron que desde el terremoto se registraron 995 réplicas, lo que mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica.

Asistencia a los damnificados

Según el reporte, el operativo humanitario permitió distribuir 9.585 toneladas de alimentos y 669.008 litros de agua, además de brindar atención médica a 23.820 pacientes afectados por la catástrofe. Los datos muestran un incremento respecto del balance difundido el día anterior, cuando se habían reportado 2.954 fallecidos y 16.592 heridos.

A su vez, el 3 de julio, las autoridades habían informado 2.645 víctimas fatales y 12.666 heridos, reflejando la actualización permanente de las cifras a medida que avanzan las tareas de rescate y verificación en las zonas afectadas.