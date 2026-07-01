1 de julio de 2026 - 19:24

Venezuela decretó siete días de duelo tras los terremotos que dejaron 2.295 muertos hasta el momento

La presidente encargada Delcy Rodríguez anunció la medida en sus redes sociales. “Abrazamos a quienes sufren esta tragedia”, reafirmó.

Duelo nacional en Venezuela.

Duelo nacional en Venezuela.

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EFE/ Ronald Peña R.
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Venezuela vive en una profunda consternación tras los dos intensos terremotos (de magnitud 7,2 y 7,5) que sacudieron al país el pasado 24 de junio, generando destrozos, cientos de muertos y miles heridos. Este miércoles, el Gobierno venezolano decretó siete días de duelo nacional por las víctimas.

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La medida fue anunciada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en medio de una tragedia que ya dejó 2.295 muertos y 11.267 heridos, según el último balance oficial. A su vez, los equipos de rescate continúan removiendo escombros en busca de sobrevivientes: 6.461 personas ya fueron rescatadas.

Además de las víctimas fatales y los heridos, las autoridades informaron que más de 40.000 personas continúan siendo buscadas. Durante la vigencia del duelo, las banderas permanecerán a media asta en edificios públicos, sedes militares y representaciones diplomáticas, mientras también se suspenden eventos deportivos, culturales y masivos.

“En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar Duelo Nacional por siete días a partir de las 6 p.m. de hoy. En estos momentos de profunda tristeza, abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos”, escribió en X.

“Hoy acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones por los heridos”, detalla la comunicación. La mandataria encargada dijo que ahora la prioridad para el Gobierno venezolano es proteger la vida de los sobrevivientes.

“Hoy nuestra prioridad es una sola: proteger la vida de quienes sobrevivieron, de las familias que hoy se encuentran en campamentos transitorios y de quienes aún necesitan un lugar seguro. El Gobierno está desplegado para brindar protección, atención y certeza de que, juntos, vamos a salir adelante”, aseguró.

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El Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela difundió imágenes de Delcy Rodríguez en un recorrido por hospitales y en un vuelo en helicóptero por zonas afectadas por los terremotos.

Tragedia: despliegue y labores de contingencia

El anuncio de la presidenta encargada coincide con el despliegue de campamentos temporales, hospitales de campaña y centros de acopio en las zonas más golpeadas del territorio venezolano, incluyendo Caracas y La Guaira.

El Gobierno, que mantiene la coordinación de contingencia a través de las gobernaciones y alcaldías, ha enfocado sus prioridades en la atención médica de los damnificados, el suministro de insumos básicos y las difíciles labores de rescate que aún se llevan a cabo en las zonas de desastre.

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