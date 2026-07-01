Venezuela decretó siete días de duelo tras los terremotos que dejaron 2.295 muertos hasta el momento

Venezuela vive en una profunda consternación tras los dos intensos terremotos (de magnitud 7,2 y 7,5) que sacudieron al país el pasado 24 de junio, generando destrozos, cientos de muertos y miles heridos. Este miércoles, el Gobierno venezolano decretó siete días de duelo nacional por las víctimas .

A una semana del devastador doble terremoto en Venezuela: ya son 2.295 los muertos y hay 11.267 heridos

La medida fue anunciada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez , en medio de una tragedia que ya dejó 2.295 muertos y 11.267 heridos , según el último balance oficial. A su vez, los equipos de rescate continúan removiendo escombros en busca de sobrevivientes: 6.461 personas ya fueron rescatadas.

Además de las víctimas fatales y los heridos, las autoridades informaron que más de 40.000 personas continúan siendo buscadas . Durante la vigencia del duelo, las banderas permanecerán a media asta en edificios públicos, sedes militares y representaciones diplomáticas, mientras también se suspenden eventos deportivos, culturales y masivos.

“En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar Duelo Nacional por siete días a partir de las 6 p.m. de hoy. En estos momentos de profunda tristeza, abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos”, escribió en X.

“Hoy acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones por los heridos” , detalla la comunicación. La mandataria encargada dijo que ahora la prioridad para el Gobierno venezolano es proteger la vida de los sobrevivientes.

“Hoy nuestra prioridad es una sola: proteger la vida de quienes sobrevivieron, de las familias que hoy se encuentran en campamentos transitorios y de quienes aún necesitan un lugar seguro. El Gobierno está desplegado para brindar protección, atención y certeza de que, juntos, vamos a salir adelante”, aseguró.

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El Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela difundió imágenes de Delcy Rodríguez en un recorrido por hospitales y en un vuelo en helicóptero por zonas afectadas por los terremotos.

Tragedia: despliegue y labores de contingencia

El anuncio de la presidenta encargada coincide con el despliegue de campamentos temporales, hospitales de campaña y centros de acopio en las zonas más golpeadas del territorio venezolano, incluyendo Caracas y La Guaira.

El Gobierno, que mantiene la coordinación de contingencia a través de las gobernaciones y alcaldías, ha enfocado sus prioridades en la atención médica de los damnificados, el suministro de insumos básicos y las difíciles labores de rescate que aún se llevan a cabo en las zonas de desastre.