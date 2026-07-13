Petróleo: Trump bloquea a Irán y fija el precio que cobrará por custodiar el estrecho de Ormuz

Mientras el precio del petróleo sigue al alza, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este lunes que el estrecho de Ormuz permanecerá abierto "con o sin Irán" y afirmó que Washington asumirá el control de la seguridad de esa estratégica vía marítima, al tiempo que anticipó el cobro de una tasa del 20% sobre toda la carga transportada como compensación por esa tarea.

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"Todos los demás países tendrán un uso justo y abierto del estrecho", escribió el mandatario en una publicación en Truth Social, donde además aseguró que Estados Unidos reinstaurará lo que denominó el "bloqueo iraní" , una medida que, según explicó, solo impedirá el ingreso o la salida de buques o clientes iraníes.

Trump sostuvo que, a partir de ahora, Estados Unidos será conocido como "el guardián del estrecho de Ormuz" y afirmó que, "como cuestión de equidad", el país será reembolsado con una tasa del 20% sobre toda la carga transportada para cubrir los costos de brindar seguridad en "esta sección muy volátil del mundo".

"El proceso y la formación comenzarán de inmediato", declaró el mandatario, aunque no brindó precisiones sobre cómo se implementará ese cobro ni qué organismo estará encargado de recaudarlo.

El anuncio profundizó la postura que Trump había expresado horas antes durante una entrevista con Fox and Friends, donde ya había anticipado que Estados Unidos asumiría el rol de custodio del estrecho y sería compensado por esa tarea.

En esa misma entrevista, el presidente aseguró que las fuerzas estadounidenses golpearon "muy duro" el equipamiento militar iraní durante la noche del domingo al lunes.

"La mayor parte de su equipamiento ya no existe. Su cañón antiaéreo, los golpeamos muy duro anoche", afirmó. Además, sostuvo que Washington había alcanzado un acuerdo con Teherán que luego fue incumplido.

Las declaraciones del mandatario se conocieron pocas horas después de que el ejército iraní advirtiera a los países del Golfo que cualquier cooperación con Estados Unidos en el manejo del estrecho de Ormuz será considerada "un acto de guerra".

El vocero del comando militar Khatam Al-Anbiya aseguró que Teherán "bajo ninguna circunstancia permitirá que Estados Unidos interfiera en el manejo" de esa estratégica vía marítima, por donde circula una parte significativa del comercio mundial de petróleo.

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El precio del petróleo trepa un 3%

El Brent, referencia para Europa, avanza durante esta jornada 2,51%, cotizando a 77,92 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, trepa un 2,73% y se ubica en 73,36 dólares por barril.

Antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán, el 28 de febrero, el Brent cotizaba en torno a los 73 dólares por barril, valor al que retornó tras el fugaz acuerdo de paz alcanzado entre los países involucrados, pero en los últimos días volvió a avanzar por nuevos desencuentros.

Hasta la noche del sábado, las fuerzas estadounidenses habían atacado aproximadamente 140 objetivos militares iraníes con municiones de precisión lanzadas desde aviones de combate (basados en tierra y en el mar), drones y buques navales, de acuerdo a los datos del Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom).

El retorno de la tendencia alcista en el precio del crudo se da frente al cese de la tregua acordada entre Estados Unidos e Irán, que incluye ataques de ambos lados en las últimas jornadas tras la declaración de Donald Trump sobre el fin del acuerdo al señalar que “se ha terminado”.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó que en 2026 el precio promedio del petróleo podría ubicarse entre un 20% y un 25% arriba del registrado en 2025. Además, calculó que el aumento de la energía podría agregar a la inflación anual de 2026 entre 0,3 y 4,6 puntos en los países de la región.

En el caso de Argentina, el impacto fluctuaría entre 0,9 y 2,5 puntos.