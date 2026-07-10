El velatorio de Alí Jameneí: 43 millones de personas lo despidieron a casi cinco meses de su asesinato

Un mar de personas despidieron al asesinado líder supremo Alí Jameneí en su entierro en la ciudad santa de Mashad, tras siete días de ceremonias funerarias , en una demostración de fuerza de la República Islámica tras la guerra con Estados Unidos y las protestas de enero.

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En Mashad, en el noreste iraní, cientos de miles de dolientes acompañaron al cortejo fúnebre para dar el último adiós al líder religioso que dirigió los destinos de país durante más de 36 años y fue asesinado el 28 de febrero en el primer día de la guerra.

Según un comunicado de la oficina del primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, se estimó una audiencia de 10 millones de personas solamente en ese país, que también fue incluida en la gira del adiós a los restos de Jameneí.

El total llegó a 43 millones , al contabilizar la ceremonia semanal, de acuerdo a la agencia de noticias Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria.

El fervor religioso se mezcló con los deseos de venganza de los participantes, muchos de los cuales portaban carteles que rezaban "Mataremos a Trump" , en una referencia al presidente estadounidense.

Masivo cortejo fúnebre para el asesinado líder supremo Alí Jameneí. La despedida fue tanto en Irak como en Irán.

Los partidarios de la República Islámica no olvidan que fueron Estados Unidos e Israel quien mataron al clérigo y piden venganza e incluso la muerte de Trump en un momento además en el que los dos países han vuelto a intercambiar ataques en las últimas jornadas, con el resultado de 14 muertos en suelo iraní.

Una vez más y como hasta ahora no apareció su hijo y sucesor Mojtaba, a quien no se ha visto en público desde su nombramiento el 8 de marzo, entre los rumores sobre su estado de salud tras resultar herido en la guerra.

La despedida de Alí Jameneí

De acuerdo con los vídeos difundidos por la Movilización Popular, grandes multitudes se empujaban y se abrían paso para acercarse al féretro en la despedida que inició en Irak y luego cerró en Irán.

Alí Hoseiní Jameneí, líder supremo de Irán asesinado el primer día de la guerra entre Irán y EE.UU. Archivo

Los cuerpos de Jameneí y varios miembros de su familia llegaron ayer al Aeropuerto Internacional de Nayaf en una ceremonia oficial presidida por el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi.

Una vez concluidos los ritos en ambos santuarios en Kerbala, el cuerpo regresó por la misma ruta a Nayaf y de allí a Irán.