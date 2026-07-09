Escala la guerra: al menos 14 muertos tras nuevos ataques de EE.UU. contra Irán

El conflicto entre Estados Unidos e Irán volvió a intensificarse con una nueva ola de ataques que dejó al menos 14 muertos y 78 heridos en territorio iraní, según informaron las autoridades de ese país.

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Irán amenaza con cerrar el estrecho de Ormuz tras una nueva ofensiva de Estados Unidos

Los bombardeos estadounidenses también provocaron daños en un puente y en una línea ferroviaria estratégica, en medio de una escalada militar que amenaza con ampliar el conflicto en Medio Oriente.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró que Irán se comunicó con su administración con la intención de "llegar a un acuerdo", pese al recrudecimiento de las hostilidades.

En represalia por los ataques, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y el Ejército iraní informaron que lanzaron ofensivas contra bases e instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Qatar, Kuwait y Bahréin .

Los enfrentamientos se producen pese a que ambos países mantenían negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días, en el marco de un memorando de entendimiento firmado recientemente.

Los daños en Irán

Entre las víctimas fatales se encuentran tres personas que murieron en las inmediaciones de la ciudad de Ahvaz, en la provincia de Khuzestán, según confirmó el vicegobernador para Asuntos de Seguridad y Orden Público, Valiollah Hayati.

Además, una línea ferroviaria que une Mashhad con Teherán resultó alcanzada por los bombardeos, lo que obligó a suspender temporalmente el servicio ferroviario. Las autoridades informaron que equipos técnicos trabajaron para reparar el tramo afectado.

Los ataques también dañaron un puente ubicado en el distrito de Aqqala, en la provincia de Golestán.

Estados Unidos aseguró haber atacado unos 90 objetivos militares

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que completó una nueva ronda de operaciones militares con el objetivo de reducir la capacidad ofensiva iraní, especialmente en la zona del estrecho de Ormuz.

Según el comunicado oficial, fueron atacados alrededor de 90 objetivos militares, entre ellos sistemas de defensa antiaérea, instalaciones de vigilancia costera, depósitos de misiles y drones, infraestructura logística y capacidades navales.

Washington sostuvo que la ofensiva busca proteger la navegación comercial internacional en una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

Irán denunció a Estados Unidos ante la ONU

En paralelo, el representante permanente de Irán ante las Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, envió una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, y al Consejo de Seguridad para denunciar los ataques estadounidenses.

El diplomático calificó los bombardeos como una "flagrante violación" de la Carta de las Naciones Unidas y sostuvo que constituyen un incumplimiento de los compromisos asumidos entre ambos países.

Asimismo, afirmó que los ataques contra instalaciones civiles representan una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales y responsabilizó plenamente a Estados Unidos por las consecuencias derivadas del uso de la fuerza.

La nueva escalada aumenta la tensión en Medio Oriente y pone en riesgo las negociaciones diplomáticas que ambas naciones habían iniciado para intentar reducir el conflicto.