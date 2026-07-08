Qué es la ciclosporiasis y cómo se contagia una persona: la enfermedad que pone en alerta a los Estados Unidos

Una infección estomacal que se prolonga durante varias semanas podría no deberse a un virus o una bacteria común. La ciclosporiasis, una enfermedad provocada por el parásito Cyclospora cayetanensis , puede causar diarrea intensa, cólicos e hinchazón abdominal persistentes, y varios estados de Estados Unidos están registrando un incremento inusual de casos.

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Las autoridades sanitarias investigan posibles brotes con un origen común , aunque identificar la fuente puede resultar especialmente complejo debido a las características del parásito.

Michigan, un estado que suele registrar alrededor de 50 casos anuales de ciclosporiasis , notificó 681 infecciones desde el 22 de junio, una cifra que apunta a un brote de gran magnitud.

La situación también preocupa en otros estados:

Las investigaciones continúan para determinar si estos casos están relacionados y cuál podría ser la fuente de contaminación.

¿Qué es la ciclosporiasis?

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito unicelular Cyclospora cayetanensis. La enfermedad se transmite cuando una persona consume alimentos o agua contaminados con el parásito.

A diferencia de otras infecciones gastrointestinales, como las causadas por E. coli o Salmonella, la Cyclospora resulta mucho más difícil de rastrear hasta un alimento específico, lo que complica las investigaciones epidemiológicas durante los brotes.

¿Cómo se contagia la Cyclospora?

El parásito se elimina a través de las heces humanas y necesita permanecer durante un tiempo en el ambiente antes de convertirse en infeccioso.

Las personas pueden contraer la infección al consumir alimentos crudos o agua contaminada. También existe riesgo de exposición en piscinas, lagos, parques acuáticos y otras zonas recreativas con agua si existe contaminación.

Los alimentos que con mayor frecuencia se han vinculado con brotes de ciclosporiasis incluyen:

Frambuesas.

Albahaca.

Mezclas para ensaladas.

Cilantro.

Mezclas de frutas y bayas.

Lechuga.

Guisantes tirabeques.

Los productos frescos difíciles de lavar completamente presentan un mayor riesgo debido a que el parásito puede permanecer adherido a su superficie.

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¿Cuáles son los síntomas de la ciclosporiasis?

El síntoma más característico es una diarrea muy líquida y persistente.

Además, pueden aparecer:

Más de tres deposiciones al día.

Cólicos abdominales.

Hinchazón.

Sensación constante de pesadez o plenitud.

Malestar digestivo.

Fiebre ocasional, aunque no suele ser frecuente.

En personas con un sistema inmunitario sano, la enfermedad generalmente desaparece por sí sola, pero puede prolongarse hasta seis semanas y presentar períodos de mejoría y recaída.

En pacientes con el sistema inmunitario debilitado, la infección puede persistir indefinidamente si no reciben tratamiento específico.

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¿Por qué es tan difícil identificar el origen de los brotes?

Los científicos pueden rastrear con relativa facilidad bacterias como E. coli y Salmonella mediante la comparación de su ADN, ya que sus características genéticas permanecen prácticamente idénticas durante la transmisión.

Con Cyclospora cayetanensis esto no ocurre. La biología del parásito dificulta establecer conexiones directas entre los pacientes y una fuente concreta de contaminación, por lo que las investigaciones suelen requerir más tiempo.