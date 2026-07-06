Un estudio de 2024 reveló que el consumo de dos papas al día reduce la mortalidad en un 12%, superando el aporte nutricional de la pasta y el arroz blanco.

Expertos en nutrición analizaron el impacto de los carbohidratos básicos en el organismo para determinar que alimento es más beneficioso para la salud diaria. El informe técnico comparó la densidad de nutrientes de la papa, el arroz y la pasta, arrojando resultados que cuestionaron la fama negativa del tubérculo.

La investigación detalló que el cuerpo requiere carbohidratos para el funcionamiento de los músculos, los órganos y el cerebro. La diferencia principal entre los alimentos analizados radicó en la estructura de sus compuestos y en la capacidad para generar saciedad. Mientras que la pasta cocida registró 154 kilocalorías y 31 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos, la papa cocida presentó apenas 70 kilocalorías en la misma porción.

¿Qué diferencias nutricionales hay entre la papa, el arroz y la pasta? El reporte de la plataforma Utopia indicó que el arroz blanco pierde la mayoría de sus nutrientes durante el procesamiento industrial, al eliminarse el salvado y el germen. En contraste, la papa conservó niveles significativos de vitamina C, potasio y magnesio tras su cocción. Los especialistas observaron que el almidón resistente del tubérculo funcionó de manera similar a la fibra, prolongando la sensación de saciedad en los voluntarios durante las pruebas realizadas.

Un estudio noruego iniciado hace cuatro décadas aportó datos sobre la tasa de mortalidad de los participantes en relación con su dieta habitual. Las personas que consumieron al menos dos papas por día mostraron un riesgo de fallecimiento un 12 por ciento menor en comparación con quienes evitaron el alimento por su reputación de ser una comida pesada o engordante. Esta cifra posicionó a la papa como la base preferencial para platos equilibrados por encima de las opciones de granos refinados.

¿Qué riesgos y beneficios trae elegir papa en vez de arroz? El análisis advirtió sobre la presencia de arsénico en el arroz, un factor que, aunque no representa un riesgo agudo, podría vincularse con un incremento en las probabilidades de desarrollar cáncer según la evaluación del BfR. Por su parte, el cultivo de arroz también fue señalado por su alta demanda de agua y emisiones de metano, a diferencia de la producción de papas, que presentó un impacto ambiental menor en el informe global comparativo.

La recomendación final de los expertos sugirió priorizar las papas preparadas suavemente junto con acompañamientos que no alteren su perfil calórico básico. El texto subrayó que la combinación de este tubérculo con verduras o proteínas magras constituye un modelo alimentario superior al de la pasta blanca con salsas comerciales. Los datos recolectados hasta 2026 confirmaron que la elección del carbohidrato influyó directamente en los niveles de hierro y vitaminas B presentes en el organismo de los consumidores.