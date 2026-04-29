Tras siete años, American Airlines retoma los vuelos directos entre Caracas y Miami. 

Siete años después de que los cielos se cerraran entre ambos países, la conectividad aérea directa entre Venezuela y Estados Unidos vuelve a ser una realidad. Este jueves, American Airlines formalizará su regreso al Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

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Este hecho se traduce en el símbolo más tangible de la nueva etapa diplomática iniciada tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

La foto de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos en Caracas.

El vuelo inaugural partirá la tarde de este jueves desde Caracas hacia Miami, retornando el viernes. A partir de mayo, la compañía tendrá una frecuencia de dos vuelos diarios operados por su subsidiaria Envoy, utilizando aeronaves Embraer 175 con capacidad para poco menos de 100 pasajeros .

El retorno de American, que operaba en el país desde 1987 hasta su salida en 2019, coincide con el renovado interés de la administración de Donald Trump en sectores estratégicos. La reciente aprobación de leyes en Venezuela que incentivan la inversión extranjera en hidrocarburos y minería generó un clima de confianza que la aerolínea busca capitalizar.

"Es una oportunidad importantísima de apertura del mercado y de la conectividad, porque es una apuesta de confianza hacia el destino", afirmó Vicky Herrera, presidenta de la Asociación Venezolana de Viajes y Turismo (Avavit) a EFE.

Aviones de American Airlines estacionados. Gentileza / RCN Radio American Airlines vuelve a operar en Venezuela después de 7 años.

La dirigente destacó que la ruta directa facilitará tanto el traslado de delegaciones tras la reapertura de embajadas, como que obligará a una mayor competitividad en los precios, afectando a las rutas que anteriormente hacían escala en Panamá, Colombia o República Dominicana.

El fin de años de separación

Para los venezolanos en Florida, la noticia tiene peso emocional. Durante casi una década, los altos costos y las escalas obligatorias convirtieron los viajes familiares en una odisea inalcanzable para muchos.

"Esa noticia me emocionó tanto como cuando se llevaron a Maduro", expresó Miguel Ángel Ruiz, residente de Doral. Aseguró que está muy feliz de poder llevar a sus hijos a las playas de su infancia.

A pesar del reinicio de la conectividad, la obtención de pasaportes o un salvoconducto sigue siendo un problema para los viajeros, mientras Venezuela da sus primeros pasos para instalar nuevamente su presencia consular en territorio estadounidense.

American Airlines fue la última de las grandes aerolíneas estadounidenses en abandonar Venezuela en 2019, luego de que United y Delta lo hicieran en 2017 ante un paquete de sanciones anunciado por Trump durante su primer gobierno. Hoy, su regreso acotó los 2.100 kilómetros que separan a Caracas de Miami.