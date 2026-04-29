Impactante video: un millonario y cazador de grandes animales murió aplastado por elefantes

Ernie Dosio , un empresario vitivinícola oriundo de California de 75 años murió embestido y aplastado por una manada de elefantes en medio de un encuentro fortuito y violento en una zona de espesa vegetación.

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El trágico incidente ocurrió el pasado 17 de abril en la densa selva de Gabón , en África central, durante un safari en el parque nacional Lope-Okanda .

Dosio, propietario de la firma Pacific AgriLands y figura en la producción de vino de Modesto, era un cazador experimentado con décadas de trayectoria en safaris por Estados Unidos y África. Sin embargo, según el testimonio del cazador profesional que lideraba la expedición, el grupo se topó de forma sorpresiva con cinco elefantas y una cría .

#KARMA . A través de redes sociales circula un impactante video en el que se aprecia a un elefante pisoteando a una persona hasta causarle la muerte. Según se dice, la víctma sería un polémico millonario y cazador estadounidense llamado Ernie Dosio, quien se encontraba en África.… pic.twitter.com/j2XXQzQrow

Los animales, que estaban ocultos por la vegetación, "aparecieron de la nada" y reaccionaron de forma defensiva para proteger al ejemplar joven. El guía fue el primero en ser atacado, resultando gravemente herido y perdiendo su arma en el forcejeo.

Dosio, quien portaba una escopeta, quedó expuesto y fue alcanzado por la manada. Según los reportes y el testimonio del guía, el empresario fue pisoteado y su muerte habría sido instantánea.

Impactante video: un empresario vitivinícola de California murió aplastado por elefantes Ernie Dosio, el empresario muerto por una estampida de Elefantes en África.

Quién es Ernie Dosio

Ernie Dosio era también conocido su peso en la industria agroindustrial de California. Su empresa Pacific AgriLands gestionaba un viñedo de 12.000 acres en Modesto, una región vital que concentra el 40% de la producción vitivinícola del estado.

Ernie Dosio Ernie Dosio, el multimillonario cazador aplastado por elefantes.

Actualmente, su hijo Jeff encabeza la compañía familiar. Dosio vivía en las afueras de Lodi, al sur de Sacramento, junto a su pareja Betty. Sus allegados lo describen como un entusiasta conservacionista que participaba activamente en diversas actividades benéficas vinculadas al sector.

El cuerpo del empresario está siendo repatriado a California con apoyo de autoridades diplomáticas estadounidenses.