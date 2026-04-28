Indignación en Italia: una turista causó daños a un histórico monumento por un reto viral

Un nuevo episodio de turismo irresponsable generó preocupación en Florencia. Se trata de una turista que fue detenida por provocar daños en la histórica Fuente de Neptuno , una obra del siglo XVI ubicada en la Piazza della Signoria.

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El hecho ocurrió el sábado por la tarde, cuando la mujer, de 28 años, se trepó al monumento como parte de un “reto” impulsado por sus amigas en el marco de una celebración previa a su boda . Según informaron autoridades locales, el desafío consistía en tocar partes íntimas de la estatua.

La intervención policial fue inmediata: los agentes retiraron a la turista de la fuente y procedieron a su identificación.

La Fuente de Neptuno , diseñada por Bartolomeo Ammannati y encargada por Cosimo I de Medici en 1559, sufrió daños que, aunque fueron calificados como menores, resultan significativos para su conservación.

Especialistas de la Fabbrica di Palazzo Vecchio constataron deterioros en las patas de los caballos que forman parte de la escultura, así como en sectores del friso al que la mujer se aferró para no caer.

El municipio estimó el costo de reparación en unos 5.000 euros, mientras que la turista fue acusada de deterioro de patrimonio artístico y arquitectónico.

Un problema recurrente en la ciudad

El caso no es aislado. En los últimos años, varios incidentes similares han afectado monumentos históricos de Florencia. En 2005, una persona rompió la mano de la estatua al intentar escalarla, lo que derivó en la instalación de cámaras de seguridad.

Más recientemente, en 2023, un turista alemán dañó la misma fuente al intentar tomarse una foto, y ese mismo año otros visitantes intentaron trepar una réplica del David en la Piazzale Michelangelo.

Autoridades locales advierten que este tipo de conductas, muchas veces impulsadas por desafíos virales en redes sociales, se ha vuelto cada vez más frecuente. En ese marco, y con cerca de 16 millones de visitantes anuales, Florencia enfrenta el desafío de preservar su patrimonio frente al turismo masivo.