20 de abril de 2026 - 10:16

Fraude digital en Italia: borraba pedidos de un restaurante y robó miles de euros

El dueño del local notó que faltaba mercadería en el depósito pero el dinero no figuraba en las cuentas, lo que inició una investigación de la Guardia di Finanza.

El jefe de salón de este restaurante italiano robó miles de euros solo eliminando pedidos.

El jefe de salón de este restaurante italiano robó miles de euros solo eliminando pedidos.

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Ilustración - Canva.
Por Cristian Reta

Un caposala de un restaurante en la región de Salento, Italia, se encuentra bajo investigación judicial tras ser acusado de robar 45.000 euros. El empleado utilizaba su acceso al sistema informático para eliminar los pedidos de los clientes una vez cobrados en efectivo, ocultando así los ingresos reales al propietario del establecimiento.

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La maniobra delictiva fue detectada cuando el dueño del restaurante, junto a su contador, notó una discrepancia alarmante entre el stock del almacén y las ventas declaradas. Al investigar el inventario de bebidas y comida, se dieron cuenta de que los suministros se agotaban sin que el dinero correspondiente ingresara legalmente a la caja diaria del negocio.

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La huella digital en el servidor que delató el fraude

El sospechoso, un hombre de 45 años oriundo de Maglie, operó sistemáticamente entre agosto de 2024 y octubre de 2025. Durante esos catorce meses, logró eliminar un total de 2.789 comandas del sistema de gestión que el personal utilizaba en el salón. Su plan parecía infalible porque los registros desaparecían de la interfaz de usuario visible, impidiendo que el dueño viera las ventas en sus informes diarios.

Sin embargo, el imputado ignoraba que el software de gestión del restaurante mantenía una copia de seguridad automática en el servidor central del local. Los investigadores de la Procura de Lecce pudieron recuperar la totalidad de los datos borrados, logrando determinar la cifra exacta del desvío, que asciende a 45.287 euros. Esta prueba digital fue el pilar fundamental para sostener la acusación de robo agravado y continuado.

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Más pruebas contra el caposala

Para cerrar el cerco sobre el caposala, la Guardia di Finanza cruzó los horarios de las comandas eliminadas con las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en el local. Las grabaciones mostraron al empleado recibiendo pagos en efectivo de los comensales en momentos que coincidían exactamente con la desaparición de los tickets del sistema informático. Actualmente, las autoridades continúan analizando los archivos para descartar la participación de otros cómplices en esta estafa prolongada que golpeó la economía del establecimiento.

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