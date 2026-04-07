7 de abril de 2026 - 17:41

El método de estafa que reapareció en Mendoza y encendió alarmas

Las autoridades alertaron por una modalidad de robo que crece en la provincia. De cuál se trata y cómo detectarla.

Estafa con multas de tránsito truchas

Estafa con multas de tránsito truchas

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El municipio de Guaymallén alertó sobre la presencia de multas de tránsito truchas que aparecen con frecuencia en vehículos estacionados en la zona. Se trata de una modalidad de estafa que afecta a miles de vecinos en la provincia y los últimos días volvió a cobrar relevancia.

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El Juzgado Administrativo de Tránsito de la Municipalidad de Guaymallén detectó casos de multas falsas en la zona del barrio Santa Ana y lanzó un comunicado alertando sobre esta práctica y cómo denunciarla.

Multas de tránsito. Modo nuevo de estafa. | Imagen ilustrativa
Multas de tránsito. Nueva modalidad de estafa. | Imagen ilustrativa

Multas de tránsito. Nueva modalidad de estafa. | Imagen ilustrativa

Cómo operan los estafadores

El método de estafa consiste en dejar en el parabrisas un volante con datos falsos, como números de WhatsApp o links de formularios para realizar pagos electrónicos. Además, los estafadores dejan una supuesta multa confeccionada con birome de manera manual.

La municipalidad informó que todas las infracciones reales se emiten de forma electrónica, además se entrega un ticket oficial impreso (no manuscrito) desde una terminal móvil y no se dejan volantes explicativos. De esta manera, se puede detectar si se trata de una multa real o falsa.

Multa de tránsito trucha
Multa de tránsito trucha. Cómo detectar esta modalidad de estafa

Multa de tránsito trucha. Cómo detectar esta modalidad de estafa

Asimismo, las autoridades recordaron que el municipio nunca pedirá realizar pagos por WhatsApp y tampoco compartirá links ni formularios a los vecinos para abonar multas. El único correo habilitado es: [email protected]

Otro dato a tener en cuenta es que los volantes repartidos por los estafadores tienen el logo antiguo de la Municipalidad de Guaymallén, por lo que es otra manera de detectar que se trata de comprobantes falsos.

Dónde denunciar

Para realizar pagos voluntarios o hacer un descargo tras detectar este tipo de estafas, el usuario debe dirigirse al Juzgado Administrativo de Tránsito (Bandera de Los Andes 350, San José) de Guaymallén.

Ante cualquier duda, las autoridades recomendaron a los vecinos no realizar ningún pago y, en cambio, comunicarse o con los medios oficiales de la Municipalidad de Guaymallén para denunciar esta modalidad de estafa.

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