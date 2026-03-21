Siete allanamientos en el Gran Mendoza por las millonarias estafas de un abogado: USD 50 mil secuestrados

La Policía de Mendoza realizó siete allanamientos simultáneos en distintos puntos del Gran Mendoza en el marco de una causa por presuntas estafas vinculadas a inversiones, que tiene como principal investigado a un abogado.

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Los procedimientos fueron llevados adelante por la División Delitos Económicos, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, por orden de la Fiscalía de Instrucción 15 de Mendoza. Las medidas se concretaron en oficinas del microcentro y en domicilios de Ciudad de Mendoza, Las Heras, Maipú y Godoy Cruz.

Como resultado de los operativos, los efectivos secuestraron más de 50.000 dólares y cerca de un millón de pesos argentinos en efectivo , además de seis cheques, documentación relevante para la causa y una importante cantidad de dispositivos electrónicos.

Entre los elementos incautados se encuentran computadoras, notebooks, tablets, teléfonos celulares, discos rígidos, un dispositivo de billetera virtual y un sistema DVR de videovigilancia. Todo el material será sometido a peritajes con el objetivo de reconstruir la operatoria investigada.

La causa se inició a partir de denuncias de personas que habrían sido captadas mediante propuestas de inversión con promesas de alta rentabilidad que, según indicaron, no se concretaron en los términos acordados.

Con el avance de la investigación, los especialistas trabajan ahora en el análisis de la documentación y los dispositivos secuestrados para determinar el alcance del presunto esquema fraudulento y establecer las responsabilidades correspondientes.

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Estafas que podrían superar los 500 mil dólares

El abogado Iván Yoma y sus socios Pablo Falco y Rodrigo López Casado fueron imputados en Mendoza por el delito de estafas genéricas en una causa que investiga un presunto esquema fraudulento con inversiones en dólares.

La imputación fue dispuesta por el fiscal de Delitos Económicos, Hernán Ríos, luego de una serie de allanamientos en oficinas del microcentro y barrios privados, donde se secuestró documentación y material clave para la causa.

Según la investigación, los acusados ofrecían inversiones con rendimientos del 2,5% mensual en dólares, cifras muy por encima del mercado. El sistema habría funcionado inicialmente, incluso con pagos que reforzaban la confianza de los inversores, pero a comienzos de 2025 comenzaron los incumplimientos. Un clásico esquema "ponzi"

Se estima que hay entre 20 y 50 damnificados, quienes reclaman al menos 500.000 dólares. Los tres imputados no quedaron detenidos, pero deberán pagar una fianza, entregar sus pasaportes y permanecer a disposición de la Justicia.

La causa se originó tras denuncias de inversores que aseguran haber sido captados mediante promesas de alta rentabilidad, en un esquema basado principalmente en la confianza personal y sin garantías reales.