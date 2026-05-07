7 de mayo de 2026 - 21:05

Crimen en la peluquería de Recoleta: Abel Guzmán recibió 20 años de cárcel y la querella apelará

El Tribunal Oral en lo Criminal N°24 condenó a Abel Guzmán por el asesinato de Germán Medina en la peluquería Verdini, aunque la querella adelantó que apelará el fallo.

La Justicia condenó a Abel Guzmán por el asesinato de su compañero en una peluquería del barrio porteño de Recoleta.

La Justicia condenó a Abel Guzmán por el asesinato de su compañero en una peluquería del barrio porteño de Recoleta.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El colorista Abel Guzmán fue condenado a 20 años de prisión por el asesinato de Germán Medina, ocurrido en marzo de 2024 en la peluquería Verdini, ubicada en el barrio porteño de Recoleta. Sin embargo, tanto la querella como la fiscalía adelantaron que apelarán la decisión judicial porque habían solicitado prisión perpetua.

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La sentencia fue dada a conocer este jueves durante la audiencia final del juicio oral realizado en el Tribunal Oral en lo Criminal N°24 de la Ciudad de Buenos Aires. Guzmán, de 45 años, fue hallado culpable por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad y amenazas”.

La querella apelará la condena

El abogado querellante Juan Manuel Dragani confirmó que buscarán revisar el fallo una vez que se conozcan los fundamentos completos de la sentencia. “Tanto la fiscalía como nosotros habíamos pedido prisión perpetua, mientras que el tribunal le dio 20 años”, explicó el letrado en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

Abel Guzmán fue condenado por el homicidio de Germán Medina en la peluquería Verdini
Abel Guzmán fue condenado por el homicidio de Germán Medina en la peluquería Verdini.

Abel Guzmán fue condenado por el homicidio de Germán Medina en la peluquería Verdini.

Además, señaló que el veredicto completo será difundido el próximo 14 de mayo y que, desde ese momento, comenzará a correr el plazo para presentar la apelación. Según detalló Dragani, la fiscal Ana Helena Díaz Cano había solicitado que el caso fuera considerado como un homicidio “doblemente agravado” por alevosía.

El conflicto previo y el día del crimen

Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que Guzmán llevaba alrededor de diez años trabajando en la peluquería y que, pese a ser uno de los profesionales más requeridos por las clientas, mantenía conflictos frecuentes con sus compañeros de trabajo. La acusación indicó que gran parte de las discusiones se originaban por el uso de formol en tratamientos capilares, una práctica cuestionada dentro del local.

Según expuso el Ministerio Público Fiscal, las diferencias entre Guzmán y Medina quedaron reflejadas en conversaciones de WhatsApp, donde incluso el responsable de la peluquería le habría pedido que dejara de utilizar ese producto. La investigación concluyó que existía un clima de tensión creciente entre ambos trabajadores y que Medina confrontaba reiteradamente a Guzmán por esa situación.

En la reconstrucción presentada durante el debate oral, testigos aseguraron que el día del hecho Guzmán llegó al local con un comportamiento inusual. De acuerdo con los testimonios, se mostró “más aislado y callado que nunca” y tuvo conductas consideradas erráticas antes del ataque que terminó con el asesinato de Germán Medina dentro del establecimiento.

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