Colonia Suiza, el tranquilo rincón de la precordillera mendocina que fue sacudido por un brutal crimen hace 20 años

Colonia Suiza es uno de los parajes de la precordillera de Luján de Cuyo más bellos y cautivantes , y siempre lo ha sido. Ubicado a la vera de la ruta 82 -a la altura Cacheuta- , fue fundado entre las décadas de 1970 y 1980 de la mano de un ciudadano suizo -de apellido Hodel-, quien se instaló en el sitio en 1974 y luego invitó a quedarse en el lugar a otros compatriotas. Aquella primera casa del helvético se convirtió en la década del 90 en el actual -e histórico- restaurante Rincón Suizo , y que recientemente salió a la venta .

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Pero esta primera casa de Hodel -hoy restaurante- es apenas una de las tantas construcciones que conforman la paradisíaca Colonia Suiza lujanina. Porque, algunos años después de haberse instalado en el sitio, Hodel trajo a otras seis familias de su país de origen (unas 20 personas ) y fundó esta pequeña villa. Una colonia tranquila, silenciosa, turística y en la que nunca nada altera esa armonía. O, mejor dicho , nada la alteraba, hasta el 28 de agosto de 2005 .

Ese día, un brutal crimen conmocionó a esta hermética y armoniosa comunidad, y a toda la provincia de Mendoza . Una abogada fue encontrada sin vida en el baño de su casa en el interior de la Colonia Suiza , con el rostro ensangrentado y evidentes signos de violencia en su cuerpo .

Por el crimen, un antiguo casero de la mujer fue condenado a 14 años de prisión en 2008 (junto a otras dos personas, que fueron condenadas a penas menores por encubrimiento ). Lo llamativo es que, tras este brutal crimen y tras haber estado en todas las noticias de Mendoza y del país, la Colonia Suiza r etomó su perfil bajo característico . Y hasta hoy, que volvió a las conversaciones por la venta de su tradicional restaurante , sigue siendo poco y nada lo que se habla del sitio (por fuera de sus encantos naturales y oferta pata el turismo ).

El brutal crimen que hizo que todo un país hablara del Rincón Suizo mendocino

La abogada Hebe Turini tenía 38 años en 2005. Vivía en una de las casas levantadas con piedras y madera -principalmente- de la Colonia Suiza de esa zona de Cacheuta que es conocida como Blanco Encalada. Estaba casada con un ciudadano suizo -Kurt Madder-. y su vida en el sitio se encontraba marcada por la quietud y el silencio de este paraje ubicado lejos del ruido de la ciudad y a jungla de cemento, con amaneceres y atardeceres en los que el sol se encargaba de pintar y despintar las montañas con su luz, respectivamente.

Hebe Turini La abogada Hebe Turini fue asesinada en la Colonia Suiza en agosto de 2005 Archivp

Pero aquel domingo 28 de agosto de 2005, el cuerpo sin vida de Turini fue hallado en el baño de su casa. Además de la sangre en su cara, tenía marcas en su cuerpo -principalmente, en el cuello, lo que permitía suponer que había muerto estrangulada-. Desde un primer momento, la hipótesis que manejo el por entonces fiscal especial de Delitos Complejos Luis Correa Llano fue la de un "crimen en ocasión de robo".

Ello tomó más fuerza aún cuando se constató que en la casa de la abogada faltaban dos computadoras notebooks, 1.700 dólares y joyas, entre otras pertenencias de valor.

Horas antes, durante la madrugada de ese mismo 28 de agosto de 2005, efectivos de la Policía de Mendoza habían encontrado el auto de Turini (un Ford Focus) abandonado en Godoy Cruz. Tras la necropsia, se calculó que la abogada había sido asesinada durante la noche del sábado 27 y que el asesino (o los asesinos) habían abandonado la escena del crimen en el Focus de la abogada.

Fue su esposo, quien estaba en Suiza el día del crimen y regresó de inmediato tras enterarse de la trágica noticia, quien confirmó al regresar a Mendoza el faltante de las pertenencias. De inmediato las sospechas se centraron en alguien del entorno, algún conocido de la víctima. Y es que no había puertas ni ventanas forzadas, ni tampoco los perros de Turini habían ladrado. Definitivamente el asesino (o los asesinos) habían sido personas de confianza de la abogada.

Un excasero, condenado por el asesinato

Aunque Madder logró constatar con documentación que se encontraba en Suiza en el momento del crimen de su esposa -trabajaba para una aerolínea-, durante las semanas y meses posteriores al asesinato de Turini su figura quedó cubierta de un manto de sospechas. Entre tantas versiones e hipótesis, una de ellas lo situaba al extranjero como el instigador o autor intelectual del crimen de su esposa.

Pero luego, con el avance de la causa, la línea de la investigación tomaría otra dirección. Mientras tanto, los vecinos de la -hasta entonces- tranquila y silenciosa Colonia Suiza comenzaban a organizarse para pedir presencia policial y medidas urgentes ante el temor de que el sitio se convirtiera en un lugar inseguro (y alejado del foco urbano, algo que era una desventaja en este contexto).

Los Tribunales de Mendoza. /Los Andes Los Tribunales de Mendoza. /Los Andes

En 2007 la causa por el crimen de Turini fue elevada a juicio y el 24 de octubre de 2008, poco más de tres años después del asesinato, la Quinta Cámara del Crimen condenó a Marcos Moreno a 14 años de cárcel por el asesinato de la abogada Hebe Turini. Este hombre se había desempeñado como casero del chalet donde vivía la víctima y había estado en su puesto durante 20 días.

Los jueces consideraron que Moreno era culpable del delito de participación primaria en el robo seguido de muerte. En su defensa, Moreno había dicho él mismo les había explicado a dos hermanos -de apellido Coria- cómo podían ingresar a la propiedad de la abogada para asaltarla, pero que no había tenido otra participación.

Por su parte, los hermanos Cristian y Héctor Coria admitieron haber tenido acceso a esa información, aunque negaron haber ingresado al predio y a la casa. Además, dijeron que Moreno le había vendido una de las computadoras de la mujer a un hombre. Entrevistado por los investigadores, el comprador de la computadora confirmó que le había comprado el artículo a Moreno.

Ello fue clave para confirmar que el principal responsable y artífice había sido el excasero, y por ello fue condenado a 14 años de prisión. No obstante, los Coria también fueron condenados un mes y cuatro meses de prisión tras confirmarse que habían adquirido elementos y que eran parte del botín robado de la vivienda de la Colonia Suiza. Aunque los hermanos no fueron a la cárcel, ya que habían cumplido el tiempo de condena mientras esperaban el juicio.