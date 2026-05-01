Máxima alarma en un escuela de Capital: un alumno de primaria entró con un cuchillo en la mochila

Luego de que Mendoza y el país vivieran semanas de mucha conmoción y revuelo por las amenazas de tiroteos y presencias de arma de fuego en las escuelas, en las últimas horas se conoció otro dato que genera terror: un alumno de una escuela primaria de la Ciudad de Mendoza llevó un cuchillo de gran tamaño dentro de su mochila . A raíz de esto se activó un protocolo interno, y todo derivó en una denuncia formal.

Cuando la alarma suena en la escuela, la pregunta es por los adultos

Según pudo confirmar Los Andes , el episodio ocurrió días atrás en el Colegio Compañía de María (en calle San Martín al 2400), aunque tomó estado público recientemente. El contundente objeto cortante fue detectado durante el horario de clases , cuando una docente advirtió su presencia y dio aviso inmediato a las autoridades del establecimiento.

Violencia en escuelas de Mendoza: un alumno fue a clases con un cuchillo

A partir de ese momento, se puso en marcha el protocolo correspondiente. Desde el organismo educativo citaron a la madre del alumno , y -además- se labró un acta y se avanzó con la denuncia formal , tal como lo establecen las normativas vigentes ante este tipo de situaciones.

Si bien no se reportaron heridos ni amenazas concretas, el caso reaviva el debate sobre la seguridad en las escuelas y la necesidad de reforzar los controles y el acompañamiento en edades tempranas .

Cuchillo Violencia en escuelas de Mendoza: un alumno fue a clases con un cuchillo Imagen ilustrariva

Por lo pronto, el caso en este colegio capitalino quedó bajo análisis de las autoridades correspondientes, mientras se evalúan los pasos a seguir en función de lo ocurrido.

Amenazas de armas, tiroteo y violencia en las escuelas de Mendoza

Solo en Mendoza y entre el 15 y el 22 de abril, el protocolo por amenazas referidas a presuntos tiroteos o irrupción con armas de fuego en las escuelas se activó en 230 establecimientos. La cifra corresponde a casi el 30% de los edificios escolares de la provincia (la mayoría de los episodios fueron en secundarias), y -como consecuencia de estos episodios-, se abrieron causas contra 25 adolescentes mendocinos, todos identificados como autores de carteles advirtiendo estas situaciones en los baños de las escuelas y en las redes sociales.

Seis de esos adolescentes fueron imputados por la Justicia por el delito de intimidación pública en calidad de autor. A ellos se sumó la imputación de la madre de uno de ellos, quien instigó a su hijo a llevar una réplica de arma de fuego a clases. La acusación sobre la mujer fue encuadrada como "Intimidación pública, agravado por la participación de un menor". De hecho, la mujer estuvo detenida durante poco menos de 24 horas.

Amenaza de tiroteo en una escuela de Las Heras generó alarma y un operativo policial Las amenazas de adolescentes y, más aún las concreciones, de tiroteos en las escuelas ha copado la agenda pública Gentileza

A esos seis imputados se suma otros 19 chicos con causas contravencionales. Estos últimos, aunque fueron identificados como autores de las amenazas, no son imputables por su edad. No obstante, se encuentran siendo abordados por las autoridades, mientras que son sus padres quienes podrían responder en lo penal.

De esta manera, en Mendoza ya hay -al menos- 25 menores con causas por amenazas e intimidaciones públicas en las escuelas de Mendoza.

Más allá de las consecuencias legales o contravencionales-, todos quedaron expuestos a la quita de la totalidad de los puntos ICE (Índice de Convivencia Escolar, lo que antes eran las amonestaciones). Dada la gravedad de los hechos, sus responsables están en condiciones de perder los 25 puntos y, de esa manera, quedar libres.

Además, la red social TikTok dijo de baja 1.200 videos en cuentas de adolescentes mendocinos que habían subido fotos y videos con estas intimidaciones.