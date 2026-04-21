La Plata: tiene 17 años y denunció que su pareja de 38 lo mantuvo cautivo y lo golpeó durante cinco días

Un adolescente de 17 años denunció haber sido víctima de un grave episodio de violencia y privación ilegítima de la libertad en una vivienda de Melchor Romero , en la ciudad de La Plata . La presentación fue realizada en sede policial, acompañado por su hermana.

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Según su testimonio, el joven mantenía una relación con una mujer de 38 años , con quien convivía desde hacía algunas semanas. La situación habría escalado el pasado 15 de abril , cuando, en medio de una discusión, la mujer comenzó a agredirlo físicamente y le quitó su teléfono celular.

De acuerdo a la denuncia, el adolescente afirmó que fue atado de manos y retenido contra su voluntad dentro del domicilio durante varios días. Durante ese tiempo, aseguró haber recibido golpes reiterados , incluso con un objeto metálico, en un contexto de violencia sostenida.

El joven también mencionó la participación de un tercer hombre, quien habría intervenido en las agresiones y en la retención. Sin embargo, no pudo aportar datos precisos sobre su identidad.

El supuesto cautiverio se habría extendido hasta el domingo 19 de abril , cuando la mujer lo liberó. Según el relato, antes de dejarlo ir le pidió disculpas, pero le retuvo pertenencias personales, entre ellas su celular y su documento.

Intervención médica e investigación

Tras recuperar la libertad, el adolescente se dirigió a la casa de su hermana, quien lo trasladó al Hospital Alejandro Korn. Allí, los profesionales constataron politraumatismos, aunque sin lesiones internas de gravedad.

En su declaración, el joven agregó un dato que ahora forma parte de la investigación: aseguró haber observado posibles actividades de venta de estupefacientes dentro de la vivienda, con movimientos constantes durante el día y la noche.

La Justicia avanza en el caso para determinar las responsabilidades y verificar los hechos denunciados.