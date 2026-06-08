8 de junio de 2026 - 19:19

Tomás Vitar brilló en La Plata y quedó a un punto de la cima del TN Clase 2

El piloto mendocino se impuso en la quinta fecha del Turismo Nacional Clase 2 y quedó a solo un punto del líder del campeonato, Francisco Coltrinari.

El piloto mendocino se subió a lo más alto en el podio del autódromo de La Plata, donde dominó la quinta fecha del Turismo Nacional Clase 2 y quedó a un punto del líder del campeonato.&nbsp;

El piloto mendocino se subió a lo más alto en el podio del autódromo de La Plata, donde dominó la quinta fecha del Turismo Nacional Clase 2 y quedó a un punto del líder del campeonato. 

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Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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El podio lo completaron justamente Coltrinari, segundo con el Peugeot 208, y Martín Leston, que cerró el tercer lugar tras una intensa disputa en la parte final de la carrera.

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Tomás Vitar, ganador de la quinta fecha del Campeonato de Turismo Nacional Clase 2.

Una carrera construida desde el avance

Vitar largó desde la quinta posición y rápidamente se metió en la pelea de adelante. El piloto del GR Competición fue escalando posiciones con ritmo sostenido y ya en la décima vuelta había logrado superar a sus principales rivales, en un momento clave de la competencia.

El inicio de la final había tenido a Franco Bodrato Mionetto como “poleman”, aunque rápidamente perdió la punta ante el avance de sus perseguidores. Luego, la lucha se centró entre Coltrinari y Leston, situación que Vitar aprovechó para escaparse en la punta una vez que tomó el liderazgo.

Desde ese momento, el mendocino administró la diferencia y construyó un margen que le permitió encaminar su tercera victoria consecutiva en el circuito platense.

Triunfo contundente y récord personal

La carrera se definió sin intervención del auto de seguridad, y Vitar cruzó la meta con una ventaja de 1s347 sobre sus perseguidores. El resultado lo convierte en el primer piloto en repetir victoria en la Clase 2 durante la temporada 2026.

Además, el triunfo en La Plata tiene un valor estadístico especial, es que el mendocino ya había ganado en las dos visitas previas del Turismo Pista al mismo trazado en 2025, consolidando un dominio sostenido en el escenario bonaerense.

“Era consciente de que tenía que avanzar rápido para después ir por la punta. Pensé que el Nissan iba a sufrir en la recta, pero funcionó muy bien”, explicó Vitar tras la competencia.

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Tom&aacute;s Vitar

Tomás Vitar

Coltrinari sigue al frente del campeonato

Francisco Coltrinari, actual líder del certamen, volvió a sumar fuerte con el segundo puesto y alcanzó su cuarto podio en lo que va de la temporada. El salteño logró imponerse en la disputa directa con Leston y estirar su regularidad en lo más alto de la tabla.

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Tomy Vitar volvi&oacute; al triunfo en La Plata, un circuito donde el a&ntilde;o paso en Turismo Pista, tambi&eacute;n gan&oacute;.&nbsp;

Tomy Vitar volvió al triunfo en La Plata, un circuito donde el año paso en Turismo Pista, también ganó.

“Vitar venía muy rápido y fue difícil contenerlo. Nos sorprendió en la maniobra, pero es un triunfo merecido. Nosotros seguimos sumando y estamos firmes en el campeonato”, señaló el piloto del Peugeot 208.

Leston completa el podio y aparecen nuevos protagonistas

El tercer lugar quedó en manos de Martín Leston, quien consiguió su segundo podio en su año debut dentro del TN Clase 2. Detrás del trío de punta, también se destacaron Pablo Collazo (Toyota Etios), cuarto, y Horacio Evolo (Toyota Etios), quinto, ambos logrando su mejor resultado de la temporada.

Próxima fecha del campeonato

El Turismo Nacional volverá a pista el 4 y 5 de julio en el Circuito Internacional “Termas de Río Hondo”, en Santiago del Estero, donde se disputará la próxima cita del calendario 2026.

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