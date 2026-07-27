En Inglaterra cuestionan el cupo de Argentina al Mundial 2030 y comparan su caso con la Eurocopa 2028

La selección inglesa será anfitriona del próximo torneo europeo y deberá competir por su lugar, mientras Argentina ya tiene asegurada su presencia mundialista.

La clasificación automática de Argentina al Mundial 2030 por albergar uno de los partidos inaugurales generó cuestionamientos en Inglaterra. La comparación surgió porque el seleccionado británico organizará la Eurocopa 2028, pero deberá disputar las Eliminatorias para obtener su lugar en el torneo continental.

La diferencia de criterios entre FIFA y UEFA abrió un debate en medios ingleses, que remarcaron que Argentina tendrá garantizada su participación en una Copa del Mundo pese a ser sede únicamente de un encuentro del certamen. La selección argentina, junto con Uruguay y Paraguay, recibió una plaza directa para el Mundial 2030 como parte de la celebración del centenario de la competencia. Los tres países sudamericanos albergarán los partidos iniciales antes del traslado del torneo hacia España, Portugal y Marruecos.

Inglaterra compara su situación con la de Argentina en el Mundial 2030 El contraste aparece con Inglaterra, que será una de las sedes principales de la Eurocopa 2028 junto con Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Irlanda. A pesar de organizar el torneo, la selección deberá participar del proceso clasificatorio.

La UEFA determinó que los equipos anfitriones no tendrán un pase automático. Inglaterra tendrá que competir por una de las plazas disponibles mediante las Eliminatorias europeas, aunque existe un mecanismo de reserva para los organizadores que no logren clasificarse por rendimiento deportivo.

El reclamo por los criterios de FIFA y UEFA El diario The Sun señaló la diferencia entre ambos modelos, destacando que en la Eurocopa se mantiene la exigencia deportiva para sus anfitriones, mientras que la FIFA permitió que Argentina, Uruguay y Paraguay quedaran incluidos automáticamente en el Mundial 2030 por su papel dentro del aniversario del torneo.