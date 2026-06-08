8 de junio de 2026 - 17:34

Escándalo en el Mundial 2026: Deportaron a un árbitro de la FIFA y peligra su participación

Se trata de Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí designado por FIFA para dirigir el Mundial 2026, a quien le habrían negado el ingreso al país.

Omar Abdulkadir Artan se encuentra actualmente en Turquía sin su teléfono ni su computadora portátil, tras complicaciones supuestamente vinculadas al uso de su pasaporte diplomático.

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Los Andes | Redacción Deportes
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El Mundial 2026 todavía no empezó y ya tiene otro episodio que genera preocupación. Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí de 33 años designado por FIFA, habría sido deportado a Turquía.

El Mundial 2026 todavía no empezó y ya tiene otro episodio que genera preocupación. Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí de 33 años designado por FIFA, habría sido deportado a Turquía.

Quién es Omar Abdulkadir Artan, el árbitro del revuelo migratorio

Artan es considerado una de las grandes promesas del arbitraje en el continente africano. Recibió su insignia internacional de la FIFA en 2018 y, desde entonces, construyó una sólida reputación basada en sus estadísticas:

  • Experiencia internacional: Dirigió partidos de Eliminatorias Mundialistas, la Copa Africana de Naciones y la Liga de Campeones de la CAF.

  • Historial limpio: Acumula 6 encuentros de clasificación africana y 36 tarjetas amarillas en la Champions continental, con un detalle clave: nunca registró expulsiones directas.

Su designación para la cita norteamericana no solo era un premio a su rendimiento, sino que tenía un peso simbólico histórico para el referato de su país.

EE. UU., México y Canadá 2026: Crece la polémica por las visas y los controles

El caso del árbitro somalí no parece ser un hecho aislado, sino la punta del iceberg de un problema más profundo en la previa del torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

Según diversos reportes, las delegaciones de Irak e Irán también habrían enfrentado serios obstáculos y trabas migratorias para ingresar a territorio estadounidense. Esta situación encendió el debate sobre los estrictos controles fronterizos de las sedes y cómo estos afectan el normal desarrollo de un evento de magnitud global.

El silencio de la FIFA ante la crisis

Por el momento, la FIFA no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la deportación de Artan ni detalló cuáles serán los pasos a seguir para resolver su situación.

Con el torneo a la vuelta de la esquina, el máximo organismo del fútbol mundial trabaja a contrarreloj para destrabar los conflictos de visados y evitar que los problemas geopolíticos empañen la fiesta del Mundial 2026.

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