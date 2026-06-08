El vacío legal del reglamento FIFA que beneficia a Scaloni para el Mundial 2026: quién reemplaza a Balerdí

La baja de Leonardo Balerdi por un desgarro en el sóleo encendió las alarmas en la Selección Argentina a días del debut mundialista. Sin embargo, más allá del dolor por la lesión del defensor, se abrió un complejo e interesante escenario logístico y reglamentario para Lionel Scaloni.

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¿Debe el reemplazante salir obligatoriamente de la lista de reservas? ¿Qué dice el reglamento de la FIFA para el Mundial 2026 y qué opciones baraja el cuerpo técnico en Estados Unidos?

Balerdi se agrega a la convocatoria del seleccionado argentino paras las Eliminatorias.

En principio, las normas dictan que el sustituto de un futbolista lesionado debe formar parte de la lista provisional de 55 reservas presentada en mayo. No obstante, existe un vacío legal o "excepción" que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya analiza.

El artículo 24.2 del reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026 establece:

“Un jugador incluido en la lista definitiva podrá ser sustituido por un jugador de la lista provisional únicamente en caso de lesión grave o enfermedad hasta 24 horas antes del inicio del primer partido de su selección (...). Cualquier excepción deberá ser aprobada por la FIFA”.

Si el Comité Médico de la FIFA acepta el informe detallado de la gravedad de la lesión de Balerdi, Scaloni tendrá luz verde para su reemplazo. Un detalle no menor: el jugador que ingrese deberá heredar obligatoriamente la camiseta número 2 que dejó vacante el ex-Boca.

La cantera tombina sigue dando frutos: debutó el pibe Zaid Romero El mendocino Zaid Romero, hoy en Getafe, podría reemplazar a Balerdi Gentileza.

Los defensores de la lista de reserva: Vacaciones y realidades distintos

Si Scaloni decide ajustarse estrictamente a los nombres de la lista de 55, los defensores centrales disponibles son:

Marcos Senesi (Bournemouth): El zurdo era el que más chances tenía, pero actualmente se encuentra de vacaciones en Ibiza, España. Además, su perfil ya está cubierto en el plantel por Facundo Medina.

Lucas Martínez Quarta (River Plate): Ya reemplazó a Balerdi en la ventana de marzo. Cuenta con la ventaja de ser campeón de la Copa América 2024 y, curiosamente, está de vacaciones en Estados Unidos, cerca de la delegación.

Germán Pezzella (River Plate)

Lautaro Di Lollo (Boca Juniors)

Zaid Romero (Getafe).

Lucas Martínez Quarta El Chino convirtió el segundo gol del Millonario y fue una de las figuras de la noche en el Monumental. @LigaAFA

Las tres opciones "sorpresa" que ya están con el plantel en EE. UU.

La balanza podría inclinarse a favor de los futbolistas que ya se encuentran concentrados con la Selección en Norteamérica en condición de "refuerzos" o alternativas directas por las molestias físicas de otros compañeros.

1. Ignacio Ovando (Rosario Central)

El juvenil de 18 años, nacido en Gualeguaychú, viajó con la delegación oficial. Si la FIFA aprueba la excepción por fuera de los 55, el chico del "Canalla" es una opción real de recambio directo.

2. Agustín Giay (Palmeiras)

El ex-San Lorenzo cotiza en alza. Fue el único que completó los 90 minutos en el amistoso ante Honduras y viene respondiendo de forma excelente a las exigencias tácticas. Aunque llegó para cubrir el lateral derecho por las molestias de Montiel y Molina, su polifuncionalidad seduce al DT.

3. Nicolás Capaldo (Hamburgo SV)

El pampeano vive una transformación similar a la de Alexis Mac Allister. Surgió como volante central en Boca, pasó por el RB Salzburgo y hoy es capitán en Alemania jugando en una línea de 3 defensores. Su despliegue "de área a área" lo vuelve una opción ideal si Scaloni decide no hacer un cambio de puesto por puesto. Sumará minutos clave este martes ante Islandia.

El fantasma de Qatar 2022: Scaloni será "quirúrgico"

El director técnico nacido en Pujato ya avisó que no tomará decisiones apresuradas hasta evaluar el estado físico de los 25 futbolistas restantes tras el amistoso contra Islandia.

Scaloni sabe perfectamente lo que es cambiar jugadores a última hora: ya le sucedió en el Mundial de Qatar 2022, cuando tuvo que desafectar de urgencia a Joaquín Correa y Nicolás González para meter "por la ventana" a Ángel Correa y Thiago Almada. La historia podría repetirse en el Mundial 2026.