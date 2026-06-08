Olise se robó el show y Francia llega entonada al Mundial tras golear a Irlanda del Norte

Selección de Francia cerró su preparación para el Mundial 2026 con señales positivas . El seleccionado dirigido por Didier Deschamps derrotó 3-1 a Irlanda del Norte en su último amistoso previo al debut y encontró en Michael Olise a la gran figura de la noche.

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El atacante del Bayern Múnich fue determinante con una actuación sobresaliente y se llevó todos los aplausos tras marcar los tres goles del triunfo francés.

¡¡QUE LOCURA, POR FAVOR!! ¡¡OLISÉ FUE ENGANCHANDO HACIA ADENTRO Y SACÓ UN REMATE CON ROSCA AL ÁNGULO PARA SU HAT-TRICK Y EL 3-0 DE FRANCIA ANTE IRLANDA DEL NORTE!! #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/XMoLhs9ZE4

El seleccionado dirigido por Deschamps mostró otra versión respecto a su derrota ante Costa de Marfil.

El delantero de 23 años abrió el marcador poco antes del descanso y terminó de inclinar la balanza en el complemento con dos definiciones de gran calidad.

¡¡NI LO GRITÓ!! Olisé aprovechó un rebote luego de un remate del Mosquito Dembelé y, con un lindo derechazo, puso el 1-0 de Francia ante Irlanda del Norte sobre el final del PT. #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/wuT1DHnWZx

Su segundo tanto llegó tras aprovechar un rebote en el borde del área, desde donde sacó un potente remate de zurda. Más tarde completó su triplete con una acción individual destacada: ingresó desde la derecha hacia el centro y colocó la pelota junto al ángulo, lejos del alcance del arquero rival.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2064080591729971238&partner=&hide_thread=false ¡¡SI EL ARQUERO PONÍA LAS MANOS, SE LAS QUEMABA!! Una locura el fierrazo de Olisé para sellar su doblete, marcar el 2-0 de Francia ante Irlanda del Norte y llegar inspiradísimo a la Copa del Mundo.



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La actuación del atacante fue reconocida por los hinchas franceses, que lo despidieron con una ovación cuando dejó el campo a los 82 minutos para darle lugar a Manu Koné.

image El atacante del Bayern Munich, Michael Olise, fue la gran figura del conjunto francés. Gentileza.

Mbappé participó, pero no pudo convertir

Mientras Olise se llevaba todas las miradas, Kylian Mbappé no logró aprovechar las oportunidades que tuvo para sumarse al marcador.

El capitán francés desperdició una ocasión clara tras un envío de Theo Hernández y más tarde volvió a quedar frente al arco luego de una asistencia de Olise, aunque su definición terminó por encima del travesaño.

Irlanda del Norte logró descontar a través de Patrick Kelly, pero nunca llegó a comprometer seriamente la victoria del conjunto galo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2064084510321348969&partner=&hide_thread=false GOLPE VISITANTE EN LILLE. Irlanda del Norte tuvo una contra PERFECTA y Kelly terminó marcando el 1-2 ante Francia. Pensando en el Mundial... ¿le cuesta a los Galos en el aspecto defensivo?



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Francia ya piensa en el Mundial

Con este resultado, Francia concluyó su etapa de preparación y ahora enfocará toda su atención en el estreno mundialista.

El debut será el 16 de junio frente a Senegal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Luego enfrentará a Irak el 22 de junio en Filadelfia y cerrará su participación en la fase de grupos el 26 de junio ante Noruega en Boston.

Después de algunas dudas en los amistosos previos, el equipo de Deschamps encontró una actuación convincente y una nueva carta ofensiva en estado de gracia para encarar el desafío mundialista.