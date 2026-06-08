8 de junio de 2026 - 18:11

Lionel Messi: ¿a cuántos goles está del récord histórico en Mundiales?

Lionel Messi integra el grupo de máximos artilleros en la historia de la Copa del Mundo, aunque todavía se mantiene lejos de la marca que posee Miroslav Klose.

Luego de tocar el cielo con las manos en Qatar, Lionel Messi se posicionó en el cuarto lugar de la tabla histórica con 13 goles.

Luego de tocar el cielo con las manos en Qatar, Lionel Messi se posicionó en el cuarto lugar de la tabla histórica con 13 goles.

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Los Andes | Redacción Deportes
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El Top 4 de los máximos goleadores en la historia de los Mundiales

El trono del gol mundialista le pertenece a un especialista de las redes: el alemán Miroslav Klose, quien edificó un imperio letal a lo largo de cuatro ediciones(2002, 2006, 2010 y 2014). Curiosamente, su regularidad absoluta en la Copa del Mundo lo convirtió en un mito de su selección, ya que nunca logró replicar ese impacto en la élite del fútbol a nivel de clubes.

Puesto Jugador Selección Goles
1 Miroslav Klose

Alemania

 16
2 Ronaldo Nazário Brasil 15
3 Gerd Müller Alemani 14
4 Lionel Messi Argentina 13

Lionel Messi, a un paso de la gloria absoluta

Luego de tocar el cielo con las manos en Qatar, Lionel Messi se posicionó en el cuarto lugar de la tabla histórica con 13 goles. El capitán de la Selección Argentina comparte este escalón con el francés Just Fontaine, quien mantiene el récord imbatible de haber marcado todos sus 13 tantos en un único torneo (Suecia 1958).

Con su vigencia intacta en este 2026, el astro albiceleste quedó a solo tres gritos de alcanzar la cima de Klose, un objetivo que mantiene en vilo a todo el planeta fútbol.

LIONEL MESSI.
Lionel Messi en la puerta de otro récord. Inigualable.

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Kylian Mbappé: La gran amenaza al récord de Klose

Si bien Messi busca hacer historia, el club de los máximos anotadores siente de cerca los pasos de Kylian Mbappé. El delantero francés acumula la escalofriante marca de 12 goles en solo 14 partidos disputados entre Rusia 2018 y Qatar 2022.

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Kylian Mbappé conviritó 12 goles en 14 partidos. Impresionante. Ya fue campeón del Mundo en 2018.

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Con solo 27 años, el atacante galo ostenta un promedio de efectividad demoledor y se perfila, a corto plazo, como la amenaza más seria para quebrar el registro del atacante alemán y adueñarse del trono mundial del gol.

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