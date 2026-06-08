8 de junio de 2026 - 13:12

Histórico: Tomás Aranda debutó en la Selección Argentina y superó un récord de Maradona y Messi

Aranda necesitó menos partidos que Messi y Maradona para debutar con la Selección Argentina después de haberlo hecho en la Primera de su club. Histórico.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El volante ofensivo completó su meteórico ascenso al vestir la celeste y blanca apenas 129 días después de su debut profesional en el Xeneize.

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Los números del récord: ¿Cuánto tardaron las leyendas?

La velocidad del impacto de Aranda en el radar de Lionel Scaloni es asombrosa, incluso cuando se la compara con los máximos astros de la historia de la Albiceleste:

  • Tomás Aranda: Tardó 129 días (debutó en Boca el 28 de enero y en la Selección el 6 de junio).

  • Diego Maradona: Le tomó 130 días (un día más que Aranda), tras debutar en Argentinos Juniors el 20 de octubre de 1976 y llegar a la Selección el 27 de febrero de 1977.

  • Lionel Messi: Necesitó 308 días desde su estreno en el Barcelona (16 de octubre de 2004) hasta su accidentado debut celeste y blanco (17 de agosto de 2005).

Incluso logró batir el registro reciente de Santiago Beltrán, el prometedor arquero de River Plate que había debutado con la Selección cuatro días antes, consolidando la fuerte renovación generacional del plantel.

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Hist&oacute;rico: Tom&aacute;s Aranda debut&oacute; en la Selecci&oacute;n Argentina y super&oacute; un r&eacute;cord de Maradona y Messi

Histórico: Tomás Aranda debutó en la Selección Argentina y superó un récord de Maradona y Messi

Un 2026 meteórico: De la Reserva de Boca al plano internacional

La carrera de Aranda explotó en cuestión de meses. El futbolista, que cumplió los 19 años el pasado 9 de mayo, arrancó el año bajo las órdenes de Mariano Herrón en la Reserva de Boca. Su nivel obligó al cuerpo técnico de Primera a promoverlo rápidamente:

  • 28 de enero: Debut en la Primera de Boca.

  • Ocho partidos después: Convirtió su primer gol en la máxima categoría.

  • Copa Libertadores: Fue titular y figura en el triunfo 2-1 ante Universidad Católica en Chile.

Tras acumular 21 partidos en Boca y un breve paso en marzo por la Sub 20 en Ezeiza, Scaloni no dudó en convocarlo a la mayor.

"Tiene potrero": El divertido elogio de Lionel Scaloni

Luego del encuentro, el director técnico de la Selección llenó de elogios al juvenil, pero no dejó pasar una divertida anécdota que demuestra la frescura y el desparpajo del chico de Boca:

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"Aranda tiene potrero, juega bien, quiere la pelota... Entró masticando chicle, como si estuviera en su casa, y le dije: 'Sacate el chicle'. Porque entrena comiendo chicle, entrena tan tranquilo y se siente tan bien que está cómodo y juega muy bien. Solo hay que darle tiempo", confesó entre risas Scaloni en conferencia de prensa.

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