Histórico: Tomás Aranda debutó en la Selección Argentina y superó un récord de Maradona y Messi

Aranda necesitó menos partidos que Messi y Maradona para debutar con la Selección Argentina después de haberlo hecho en la Primera de su club. Histórico.

El amistoso del sábado ante Honduras no fue un partido más para el fútbol argentino. El ingreso de Tomás Aranda, la joya de 19 años surgida de Boca Juniors, marcó un hito histórico: el juvenil superó una marca de Diego Maradona y Lionel Messi al convertirse en el jugador que menos días necesitó para debutar en la Selección Argentina mayor luego de su estreno en la Primera División de su club.

El volante ofensivo completó su meteórico ascenso al vestir la celeste y blanca apenas 129 días después de su debut profesional en el Xeneize.

Embed La REACCIÓN de RODRIGO DE PAUL a la jugada que armó TOMÁS ARANDA en sus primeros minutos con la SELECCIÓN ARGENTINA pic.twitter.com/3Rv3F5A0Zl — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) June 7, 2026

Los números del récord: ¿Cuánto tardaron las leyendas? La velocidad del impacto de Aranda en el radar de Lionel Scaloni es asombrosa, incluso cuando se la compara con los máximos astros de la historia de la Albiceleste:

Tomás Aranda: Tardó 129 días (debutó en Boca el 28 de enero y en la Selección el 6 de junio).

Diego Maradona: Le tomó 130 días (un día más que Aranda), tras debutar en Argentinos Juniors el 20 de octubre de 1976 y llegar a la Selección el 27 de febrero de 1977.

Lionel Messi: Necesitó 308 días desde su estreno en el Barcelona (16 de octubre de 2004) hasta su accidentado debut celeste y blanco (17 de agosto de 2005). Incluso logró batir el registro reciente de Santiago Beltrán, el prometedor arquero de River Plate que había debutado con la Selección cuatro días antes, consolidando la fuerte renovación generacional del plantel.