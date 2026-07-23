23 de julio de 2026 - 23:45

Napoli presentó su nueva camiseta en Buenos Aires y homenajeó el vínculo eterno con Argentina

El club italiano lanzó su segundo uniforme para la temporada 2026-2027 en la capital argentina. La propuesta busca reconocer a la comunidad napolitana que vive fuera de Italia y reivindica el legado de Diego Maradona.

La nueva indumentaria del equipo de Nápoles fue presentada en lugares emblemáticos de Buenos Aires y tiene como eje la conexión cultural y futbolística entre ambas ciudades.

La nueva indumentaria del equipo de Nápoles fue presentada en lugares emblemáticos de Buenos Aires y tiene como eje la conexión cultural y futbolística entre ambas ciudades.

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La camiseta del Nápoles que se inaugurará para el centenario de la entidad italiana.&nbsp;

La camiseta del Nápoles que se inaugurará para el centenario de la entidad italiana. 

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Indumentaria de equipo de Nápoles

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Indumentaria del equipo Nápoles

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Por Sergio Faria

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La nueva indumentaria no es solamente una pieza deportiva. Para la institución representa un símbolo del vínculo histórico entre dos culturas unidas por la inmigración, el fútbol y, especialmente, por la figura de Diego Maradona.

Una camiseta pensada para los napolitanos del mundo

El segundo uniforme del Napoli fue creado bajo la idea de homenajear a todos aquellos hinchas que llevan la identidad napolitana más allá de las fronteras italianas.

Desde el club explicaron que la camiseta busca representar a quienes conservan las tradiciones, los colores y el orgullo de Nápoles pese a vivir a miles de kilómetros de la ciudad.

En ese mapa emocional, Argentina ocupa un lugar central por la enorme comunidad de origen napolitano que se instaló en el país y por la relación que se fortaleció durante la etapa de Maradona.

Buenos Aires como escenario de una historia compartida

La campaña de presentación, llamada “Nápoles”, recorrió algunos de los lugares más reconocidos de la capital argentina. Las imágenes tuvieron como protagonistas a espacios como La Boca, Caminito, el Puente de la Mujer, la Casa Rosada y la Plaza de Mayo.

En el lanzamiento audiovisual, el club buscó reflejar la identidad porteña a través de sus sonidos y costumbres: el tango, los barrios, la gastronomía y la pasión por el fútbol.

La producción incluyó distintas voces que representan el espíritu de Buenos Aires y que establecen un paralelismo con la forma de vivir el fútbol en Nápoles, dos ciudades donde la pelota ocupa un lugar central en la cultura popular.

La camiseta del Nápoles que se inaugurará para el centenario de la entidad italiana.

La camiseta del Nápoles que se inaugurará para el centenario de la entidad italiana.

Maradona, el puente que unió dos mundos

La elección de Argentina como sede del lanzamiento tiene una explicación histórica. Para Napoli, la llegada de Diego Maradona transformó para siempre la relación entre ambos pueblos.

El argentino se convirtió en el máximo ídolo de la historia del club y en una figura que representa la unión entre Nápoles y Argentina. Por ese motivo, el diseño de la camiseta recupera elementos asociados a la identidad argentina y funciona como un homenaje indirecto al histórico número 10.

La conexión entre ambos lugares excede al fútbol: está relacionada con décadas de migración, familias que conservaron sus costumbres y generaciones que crecieron con una identidad compartida.

Un diseño que combina tradición e innovación

La nueva camiseta visitante presenta una base blanca con detalles en azul Nápoles y un diseño moderno que incorpora líneas contrastadas. El objetivo fue combinar una estética contemporánea con símbolos tradicionales de la ciudad italiana.

El escudo aparece acompañado por referencias al Golfo de Nápoles y al Vesubio, dos imágenes representativas del territorio napolitano. Además, la inscripción “Partenopei” en la zona posterior del cuello destaca las raíces históricas del club.

El uniforme fue desarrollado nuevamente junto a EA7, la línea deportiva de Emporio Armani, que trabaja con Napoli por sexto año consecutivo.

Tecnología y rendimiento para una nueva temporada

Más allá del aspecto simbólico, la camiseta incorpora avances tecnológicos. Una de las novedades principales es la inclusión de tecnología NFC en el parche “Authentic”, que permitirá a los hinchas acceder a contenidos exclusivos mediante dispositivos móviles.

En el apartado deportivo, la confección apuesta por materiales livianos y transpirables para favorecer el rendimiento de los jugadores. El corte Regular Fit busca ofrecer comodidad y movilidad, mientras que los detalles en cuello y mangas completan una propuesta que combina funcionalidad y diseño.

Un homenaje que atraviesa generaciones

Con esta presentación, Napoli buscó algo más que mostrar una nueva camiseta. La institución utilizó el centenario como una oportunidad para recordar que su identidad también vive fuera de Italia.

Buenos Aires fue elegida como escenario porque representa una parte fundamental de esa historia: una ciudad donde la cultura napolitana encontró un nuevo hogar y donde el legado de Maradona sigue siendo una marca imposible de borrar.

La camiseta 2026-2027 quedó así como un símbolo de una relación que, para Napoli, ya no entiende de distancias: una historia compartida entre Nápoles y Argentina.

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