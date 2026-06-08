Mundial 2026: Por qué Lionel Scaloni aún no definió el reemplazante de Balerdi en la Selección Argentina

A 48 horas de confirmarse la baja de Leonardo Balerdi por un desgarro en el sóleo de la pierna derecha, la Selección Argentina sigue sin definir quién ocupará su lugar en la lista de 26 convocados para el Mundial 2026.
Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, debe elegir quién completará la nómina de 26 convocados al Mundial 2026, luego de la baja del defensor.
A 48 horas de confirmarse la baja de Leonardo Balerdi por un desgarro en el sóleo de la pierna derecha, la Selección Argentina sigue sin definir quién ocupará su lugar en la lista de 26 convocados para el Mundial 2026.
Aunque todo apuntaba a un cambio directo de defensor por defensor, el director técnico Lionel Scaloni evalúa un panorama más complejo debido a la situación física de otros futbolistas clave.
Tras la victoria por 2-0 en el amistoso frente a Honduras, el propio entrenador de la Albiceleste explicó los motivos de la demora en la decisión: "Tenemos muchos jugadores que no están al 100 por ciento y a lo mejor esa decisión no pasa solo por un central".
El cuerpo técnico tiene la mirada puesta en tres nombres que generan preocupación en la concentración argentina:
Nahuel Molina
Gonzalo Montiel
Leandro Paredes
Si bien el resto de los futbolistas con molestias evolucionan de forma favorable, la situación de los laterales derechos y del mediocampista obliga a Scaloni a ser cauteloso. Aunque Molina y Montiel ya se sumaron a los entrenamientos grupales, serán exigidos a fondo en los próximos días.
La decisión definitiva se tomará inmediatamente después del último amistoso de este martes ante Islandia. El cuerpo técnico utilizará este encuentro como la prueba definitiva para cerrar la nómina. "Tenemos un partido más y vamos a sacar conclusiones en el próximo. La situación del Flaco (Balerdi) hace que tengamos que evaluar muchos compañeros más y no vamos a tomar decisiones hasta el martes sin ver cómo están los demás", concluyó Scaloni en conferencia de prensa.
Dependiendo de la evolución del plantel, el cuerpo técnico baraja dos escenarios posibles:
Cambio puesto por puesto: Si los tocados se recuperan al 100%, el apuntado principal para ingresar es Marcos Senesi.
Una sorpresa reglamentaria: No se descarta la inclusión de un futbolista que no haya estado en la prelista original de 55 convocados, como Ignacio Ovando. Para esto, la AFA ya sabe que puede solicitar una excepción formal ante la FIFA por lesión grave.