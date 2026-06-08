8 de junio de 2026 - 12:22

Mundial 2026: Por qué Lionel Scaloni aún no definió el reemplazante de Balerdi en la Selección Argentina

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, debe elegir quién completará la nómina de 26 convocados al Mundial 2026, luego de la baja del defensor.

Lionel Scaloni debe defenir en las próximas horas al reemplazante de Leonardo Balerdi en la convocatoria de la Selección Argentina para el Mundial 2026.&nbsp;

Lionel Scaloni debe defenir en las próximas horas al reemplazante de Leonardo Balerdi en la convocatoria de la Selección Argentina para el Mundial 2026. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Aunque todo apuntaba a un cambio directo de defensor por defensor, el director técnico Lionel Scaloni evalúa un panorama más complejo debido a la situación física de otros futbolistas clave.

Leonardo Balerdi
El defensor sufri&oacute; un desgarro durante los entrenamientos y no llegar&aacute; en condiciones para disputar el Mundial 2026. Fue desafectado por Lionel Scaloni.&nbsp;

El defensor sufrió un desgarro durante los entrenamientos y no llegará en condiciones para disputar el Mundial 2026. Fue desafectado por Lionel Scaloni.

El cuerpo técnico tiene la mirada puesta en tres nombres que generan preocupación en la concentración argentina:

  • Nahuel Molina

  • Gonzalo Montiel

  • Leandro Paredes

Si bien el resto de los futbolistas con molestias evolucionan de forma favorable, la situación de los laterales derechos y del mediocampista obliga a Scaloni a ser cauteloso. Aunque Molina y Montiel ya se sumaron a los entrenamientos grupales, serán exigidos a fondo en los próximos días.

Islandia: El examen final antes del Mundial 2026

La decisión definitiva se tomará inmediatamente después del último amistoso de este martes ante Islandia. El cuerpo técnico utilizará este encuentro como la prueba definitiva para cerrar la nómina. "Tenemos un partido más y vamos a sacar conclusiones en el próximo. La situación del Flaco (Balerdi) hace que tengamos que evaluar muchos compañeros más y no vamos a tomar decisiones hasta el martes sin ver cómo están los demás", concluyó Scaloni en conferencia de prensa.

Marcos Senesi, el oriundo de Concordia, está en la lista de Lionel Scaloni. / Gentileza.
Marcos Senesi, el oriundo de Concordia, está en la lista de Lionel Scaloni. / Gentileza.
Marcos Senesi, el oriundo de Concordia, está en la lista de Lionel Scaloni. / Gentileza.

Las opciones para la lista definitiva: ¿Senesi o una sorpresa de último momento?

Dependiendo de la evolución del plantel, el cuerpo técnico baraja dos escenarios posibles:

  • Cambio puesto por puesto: Si los tocados se recuperan al 100%, el apuntado principal para ingresar es Marcos Senesi.

  • Una sorpresa reglamentaria: No se descarta la inclusión de un futbolista que no haya estado en la prelista original de 55 convocados, como Ignacio Ovando. Para esto, la AFA ya sabe que puede solicitar una excepción formal ante la FIFA por lesión grave.

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