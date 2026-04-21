Gianinna Maradona apuntó contra el equipo médico: "Nos manipularon y dejaron a mi hijo sin abuelo"

Gianinna Maradona volvió a declarar sobre las circunstancias que rodearon la muerte de su padre, Diego Armando Maradona , y lanzó duras críticas contra parte del equipo médico que lo asistía.

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Según afirmó, el propio exfutbolista decidió apartar a algunos profesionales: “Echó” al neurocirujano Leopoldo Luque, a un nutricionista y al médico clínico Pedro Di Spagna porque “no los quería ver”. En este contexto, Di Spagna reaccionó aliviado ante sus dichos, ya que podrían favorecerlo en su situación procesal.

La hija del ídolo también apuntó directamente contra Luque , la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz , al asegurar que “nos manipularon y dejaron a mi hijo sin abuelo”.

Durante su testimonio, Gianinna sostuvo además que desconocía que Maximiliano Pomargo estaba grabando una reunión realizada en la Clínica Olivos, en noviembre de 2020. En ese encuentro, según relató, se analizaron tres alternativas para la atención del exfutbolista: internación domiciliaria, traslado a una clínica de rehabilitación o externación.

“Nos dijeron que lo mejor era una internación domiciliaria con aparatología médica” , afirmó, y detalló que en esa reunión participaron, entre otros, Luque, Cosachov, Verónica Ojeda, Dalma y Jana Maradona.

En otro tramo de su declaración, negó haber tenido responsabilidad en la elección de la vivienda del country San Andrés, en Tigre, donde finalmente se llevó adelante la internación domiciliaria. “El baño estaba lejos y el lavarropas se encontraba muy pegado al cuarto de mi papá”, cuestionó.

Por último, recordó que durante la estadía en Benavídez “todo el tiempo nos decían que lo importante era que no consumiera alcohol”, y mencionó la presencia del enfermero Ricardo Almirón en ese período.

Sus declaraciones se suman a la investigación judicial que busca determinar posibles responsabilidades en la muerte del exfutbolista.