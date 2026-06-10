Tribunal de Impugnación penal determinó que el hecho fue "consentido" por la demandante a partir del análisis de testimonios, mensajes y pericias psicológicas.

La Justicia confirmó el sobreseimiento de los exjugadores de Vélez por abuso sexual.

Este miércoles, el Tribunal de Impugnación penal del Centro Judicial Capital de Tucumán confirmó el sobreseimiento de los exjugadores de Vélez, Carlos Sebastián Sosa Silva, Braian Ezequiel Cufré, Abiel Alesio Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla, en la causa donde estaban acusados por abuso sexual agravado.

Tras dos años de investigación, la jueza Patricia del Valle Carugatti rechazó los pedidos de la parte acusadora para que se reabra la causa y se excluyeran pruebas obtenidas tras peritajes de celulares. El tribunal consideró que existió un encuentro sexual con consentimiento de la denunciante, según detalló el documento al que accedió Infobae.

A partir de pruebas digitales, testimonios y pericias psicológicas, el tribunal resolvió que “el hecho existió, pero no constituye delito porque fue un acto sexual consentido que no vulnera el bien jurídico protegido por la ley penal”.

Desde la querella, se reclamó por irregularidades en la producción y el uso de las pruebas durante la pericia informática realizada por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). Ante esto, se exigió que se declare la nulidad de ese informe y se excluyan las pruebas derivadas de él, bajo el argumento de que vulnera los derechos a la privacidad.

Chats entre la denunciante y una amiga Conversación entre la denunciante y una amiga Infobae Las pruebas analizadas en la causa Entre los datos recabados se encontraban mensajes y audios de los celulares de la denunciante y sus amigas, enviados antes, durante y después del hecho investigado. En uno de los mensajes, se lee a la denunciante contándole a una amiga que se reunió con los jugadores de Vélez, sola y le contestó "mañana te cuento".